En sus comienzos se declaraba "erotóloga". Y explicaba: "Profesionalmente no soy sexóloga, no estoy loca, soy un poco sexópata y cuando digo que soy erotóloga es porque estudio la práctica callejera del sexo, lo que le pasa realmente a la gente. Comparto y vivo experiencias sexuales, y paso a ser una especie de terapeuta sexual desde lo carnal, desde lo explícito. Pero no significa que venga cualquiera, me consulte algo y tenga sexo como para curarlo. Lo hago desde la experiencia, de lo que te pasa realmente, no desde la duda. Trato de investigar y hablar desde lo que te pasa".