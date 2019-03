Por último, habló de los falsos rumores de romance que lo vincularon con Griselda Siciliani: "La gente cree que porque una persona trabaja en la tele les pertenece. Eso no es así, yo no le pertenezco a nadie. Yo no me debo a nadie más que a mi trabajo… El tiempo nos dio la razón, pero no culpo a la gente, me costó que me sigan y me hagan móviles porque me ponía muy nervioso. Con el tiempo uno se acostumbra y se deja de enojar con los fotógrafos".