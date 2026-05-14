España

Un estudio revela que el embarazo reconfigura la estructura del cerebro: modifica la memoria y cambia las prioridades

La investigación del Amsterdam UMC muestra que el cerebro materno se reorganiza durante la gestación para adaptarse a nuevas demandas cognitivas y emocionales

Guardar
Google icon
El embarazo es capaz de cambiar la estructura cerebral de la madre, según un estudio
Mujer embarazada. (Freepik)

El objetivo de una especie, en lo que a la biología se refiere, es que esta sobreviva y perdure durante el máximo tiempo posible. Aunque el ser humano ha evolucionado hasta tal punto de que tener descendencia depende de una decisión personal, en la mayoría de casos se opta por tener hijos.

En esta fase, el embarazo es, sin duda, la etapa más importante. Esto se debe a diferentes factores, pero sobre todo a que es determinante para la salud del niño. Sin embargo, también tiene numerosas repercusiones a nivel físico.

PUBLICIDAD

Durante estos meses se producen una gran cantidad de cambios en el organismo materno, necesarios tanto para garantizar el correcto desarrollo del feto como para preparar el cuerpo al parto.

No obstante, un nuevo estudio ha demostrado que también tiene repercusiones directas en la estructura del cerebro. El Amsterdam UMC (Centro Médico Universitario de Ámsterdam) ha publicado una investigación en la que explican cómo cambia la estructura cerebral.

PUBLICIDAD

El segundo embarazo, clave en la estructura cerebral de la madre

Este estudio demuestra que los cambios no finalizan tras el primer hijo. De hecho, el segundo embarazo podría desempeñar un papel clave en la reorganización cerebral de la madre. El cerebro no solo cambia durante la gestación, sino que también adapta su funcionamiento en base a la experiencia previa.

Durante el segundo embarazo el organismo parece perfeccionar mecanismos ya desarrollados anteriormente, orientando las modificaciones hacia sistemas neuronales más específicos. Uno de los aspectos más llamativos es que estas alteraciones no parecen estar relacionadas con un deterioro cerebral.

Los científicos explican que el cerebro atraviesa un proceso de depuración neuronal mediante el cual elimina conexiones menos útiles para hacer más eficientes las restantes. Esto ocurre especialmente en áreas vinculadas a la comprensión social y emocional.

Durante el primer embarazo, muchos de estos cambios afectan a la denominada red por defecto, un sistema relacionado con la autorreflexión y la capacidad de interpretar pensamientos y emociones ajenas. Gracias a ello, la madre desarrolla una mayor capacidad para anticiparse a las necesidades del bebé incluso antes de que este pueda comunicarse.

Por primera vez, el TC ha dictado una sentencia que obliga a la región de Murcia a indemnizar a una mujer que tuvo que ser trasladada a un centro privado de Madrid para interrumpir su embarazo

En el segundo embarazo el patrón cambia. En lugar de centrarse únicamente en esa red, el cerebro desplaza parte de su actividad hacia sistemas relacionados con la atención y el movimiento. Esto permite responder con mayor rapidez a múltiples estímulos simultáneamente, algo especialmente útil cuando ya existe otro hijo al que atender.

Los investigadores también observaron modificaciones en las conexiones internas del cerebro. Mientras que en el primer embarazo predominan los cambios asociados al procesamiento social y emocional, en el segundo parecen cobrar más importancia las áreas relacionadas con la coordinación motora y las respuestas físicas rápidas.

Además, los expertos explican que muchos de los problemas de memoria asociados al embarazo podrían deberse a una reorganización de prioridades cerebrales más que a un deterioro cognitivo real. El cerebro destinaría más recursos al cuidado y comprensión emocional del bebé.

Asimismo, el estudio observó que las mujeres cuyos cerebros experimentaban menos cambios durante el embarazo presentaban más síntomas depresivos tras el parto, lo que sugiere que esta reorganización cerebral podría tener un efecto protector sobre la salud mental materna.

Temas Relacionados

EmbarazoHijosCerebroEspaña-SaludEspaña Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Sorteo 4 de la Triplex de la Once: los números que dieron fortuna a los nuevos ganadores

Con las loterías de Juegos Once no solo podrías ganar varios euros en premios, sino que parte del dinero recaudado se destina a beneficios sociales

Sorteo 4 de la Triplex de la Once: los números que dieron fortuna a los nuevos ganadores

Trabajo declara la ‘guerra’ a las plataformas que cobran por intermediar en la contratación de las empleadas del hogar: “Se acabó hacer negocio con ellas”

Yolanda Díaz anuncia más control, formación obligatoria y un nuevo protocolo contra el acoso a las asistentas en un sector altamente feminizado y con bajos salarios

Trabajo declara la ‘guerra’ a las plataformas que cobran por intermediar en la contratación de las empleadas del hogar: “Se acabó hacer negocio con ellas”

La hija de una estrella de la televisión vende la mansión familiar por más de 4 millones de euros: fue construida hace seis años y cuenta con 372 metros cuadrados

Paredes de cristal corredero recorren todas las estancias con vistas al jardín y a las cuatro hectáreas de terreno, lo que convierte la luz natural y el paisaje en protagonistas del diseño interior

La hija de una estrella de la televisión vende la mansión familiar por más de 4 millones de euros: fue construida hace seis años y cuenta con 372 metros cuadrados

Óscar López, ministro de Transformación Digital: “Cuanto más conocemos de la IA, más nos radicalizamos”

El también secretario general del Partido Socialista madrileño ha participado en una charla junto a la filósofa Carissa Véliz sobre la inteligencia artificial en el marco del Mobile WorldCapital celebrado este jueves en Barcelona

Óscar López, ministro de Transformación Digital: “Cuanto más conocemos de la IA, más nos radicalizamos”

Avance de ‘Sueños de libertad’ del viernes 15 de mayo: el emotivo reencuentro de Marta y Fina y el ataque de celos de Álvaro

La ficción diaria de Antena 3 termina la semana con el intenso reencuentro de Marta y Fina tras días de tensión para la empresaria, quien llegó a pensar que su pareja podría haber muerto

Avance de ‘Sueños de libertad’ del viernes 15 de mayo: el emotivo reencuentro de Marta y Fina y el ataque de celos de Álvaro
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

El PP fuerza un debate sobre la prórroga de los presupuestos del Gobierno y el uso de fondos europeos para cubrir gasto en pensiones pese al aval de Bruselas

El PP fuerza un debate sobre la prórroga de los presupuestos del Gobierno y el uso de fondos europeos para cubrir gasto en pensiones pese al aval de Bruselas

La Audiencia Nacional deja visto para sentencia el juicio a la familia Pujol sin resolver el origen de la fortuna oculta en Andorra

La Guardia Civil recuerda a los dos agentes fallecidos en Huelva en el homenaje a los caídos de la jura de bandera del colegio de Valdemoro

España dejará de conceder y renovar residencias a los venezolanos por razones humanitarias a partir del 12 junio

Sebastián Ramírez, abogado laboralista: “No te pueden cambiar el turno de trabajo de un día para otro”

ECONOMÍA

Trabajo declara la ‘guerra’ a las plataformas que cobran por intermediar en la contratación de las empleadas del hogar: “Se acabó hacer negocio con ellas”

Trabajo declara la ‘guerra’ a las plataformas que cobran por intermediar en la contratación de las empleadas del hogar: “Se acabó hacer negocio con ellas”

La hija de una estrella de la televisión vende la mansión familiar por más de 4 millones de euros: fue construida hace seis años y cuenta con 372 metros cuadrados

El PP fuerza un debate sobre la prórroga de los presupuestos del Gobierno y el uso de fondos europeos para cubrir gasto en pensiones pese al aval de Bruselas

Los mutualistas estallan contra la pasarela a la Seguridad Social: denuncian errores, exclusiones injustas y pensiones de miseria

La jubilación parcial cambia en España: así puedes retirarte antes de tiempo y seguir trabajando a la vez en 2026

DEPORTES

Los grandes olvidados de De la Fuente para el Mundial 2026: la prelista de 55 marca el cambio de ciclo en la Selección Española

Los grandes olvidados de De la Fuente para el Mundial 2026: la prelista de 55 marca el cambio de ciclo en la Selección Española

La final del Mundial tendrá momento musical a lo Super Bowl: Shakira, Madonna y BTS actuarán durante el descanso

La arriesgada apuesta de Sergio Ramos al comprar el Sevilla: del trono de las tres Europa Leagues a la quiebra con blindaje por descender

Florentino Pérez defiende el fichaje de Xabi Alonso y atribuye los problemas del Real Madrid al Mundial de Clubes: “No hicimos pretemporada y eso nos ha llevado a 28 lesiones”

Enrique Riquelme y su carta a Florentino Pérez: “Garantizar la unidad del madridismo en un proceso participativo, sosegado y transparente”