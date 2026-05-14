Un estudio revela que el embarazo reconfigura la estructura del cerebro: modifica la memoria y cambia las prioridades

Mujer embarazada. (Freepik)

El objetivo de una especie, en lo que a la biología se refiere, es que esta sobreviva y perdure durante el máximo tiempo posible. Aunque el ser humano ha evolucionado hasta tal punto de que tener descendencia depende de una decisión personal, en la mayoría de casos se opta por tener hijos.

En esta fase, el embarazo es, sin duda, la etapa más importante. Esto se debe a diferentes factores, pero sobre todo a que es determinante para la salud del niño. Sin embargo, también tiene numerosas repercusiones a nivel físico.

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Durante estos meses se producen una gran cantidad de cambios en el organismo materno, necesarios tanto para garantizar el correcto desarrollo del feto como para preparar el cuerpo al parto.

No obstante, un nuevo estudio ha demostrado que también tiene repercusiones directas en la estructura del cerebro. El Amsterdam UMC (Centro Médico Universitario de Ámsterdam) ha publicado una investigación en la que explican cómo cambia la estructura cerebral.

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El segundo embarazo, clave en la estructura cerebral de la madre

Este estudio demuestra que los cambios no finalizan tras el primer hijo. De hecho, el segundo embarazo podría desempeñar un papel clave en la reorganización cerebral de la madre. El cerebro no solo cambia durante la gestación, sino que también adapta su funcionamiento en base a la experiencia previa.

Durante el segundo embarazo el organismo parece perfeccionar mecanismos ya desarrollados anteriormente, orientando las modificaciones hacia sistemas neuronales más específicos. Uno de los aspectos más llamativos es que estas alteraciones no parecen estar relacionadas con un deterioro cerebral.

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Los científicos explican que el cerebro atraviesa un proceso de depuración neuronal mediante el cual elimina conexiones menos útiles para hacer más eficientes las restantes. Esto ocurre especialmente en áreas vinculadas a la comprensión social y emocional.

Durante el primer embarazo, muchos de estos cambios afectan a la denominada red por defecto, un sistema relacionado con la autorreflexión y la capacidad de interpretar pensamientos y emociones ajenas. Gracias a ello, la madre desarrolla una mayor capacidad para anticiparse a las necesidades del bebé incluso antes de que este pueda comunicarse.

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En el segundo embarazo el patrón cambia. En lugar de centrarse únicamente en esa red, el cerebro desplaza parte de su actividad hacia sistemas relacionados con la atención y el movimiento. Esto permite responder con mayor rapidez a múltiples estímulos simultáneamente, algo especialmente útil cuando ya existe otro hijo al que atender.

Los investigadores también observaron modificaciones en las conexiones internas del cerebro. Mientras que en el primer embarazo predominan los cambios asociados al procesamiento social y emocional, en el segundo parecen cobrar más importancia las áreas relacionadas con la coordinación motora y las respuestas físicas rápidas.

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Además, los expertos explican que muchos de los problemas de memoria asociados al embarazo podrían deberse a una reorganización de prioridades cerebrales más que a un deterioro cognitivo real. El cerebro destinaría más recursos al cuidado y comprensión emocional del bebé.

Asimismo, el estudio observó que las mujeres cuyos cerebros experimentaban menos cambios durante el embarazo presentaban más síntomas depresivos tras el parto, lo que sugiere que esta reorganización cerebral podría tener un efecto protector sobre la salud mental materna.

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