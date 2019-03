—Cuando uno va creciendo… Ya no le tengo miedo a un montón de cosas porque las pasé y dije: "Ah, no te matan". No solo no te matan sino que te fortalecen. Lo que sí me puede asustar, pero que también suelto, es algo que les pase a mis hijos. Le duele el dedo meñique a un hijo mío y decís: "No, por favor, que me duela a mí". Es increíble lo que me pasa como padre.