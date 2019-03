—Si me decís a quién voy a votar, no tengo la menor idea. Hace mucho tiempo votamos al supuesto mejor de lo peor. Yo no tuve la vocación de votar a Fulano, salvo a Alfonsín. Voté a De la Rúa por Chacho Álvarez, y a los dos minutos Chacho Álvarez se fue y me dejó cagando. Voté a Menem no en el primero sino en el segundo mandato, porque la economía a mí servía, honestamente. Voté a Cristina porque me parecía una mujer que iba a ser una estadista y no resultó lo que yo pensaba que iba a ser. Ahora, no hay nadie, no hay una persona que a mí me identifique. A Macri lo voté porque no quería votar al otro porque me da la gana, porque soy democrático, tengo derecho a hacer lo que me da la gana.