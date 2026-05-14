Tecnología NFC: así funciona este 2026 y cuáles son los riesgos al pagar desde el móvil

NFC y pagos móviles: ventajas, riesgos y claves de seguridad para usar tu smartphone con tranquilidad - (Imagen Ilustrativa Infobae)

La tecnología NFC se ha integrado en la vida cotidiana de millones de personas, permitiendo pagar con solo acercar el móvil a un terminal o compartir archivos en segundos. En 2026, el uso de NFC se consolidó como estándar en pagos sin contacto y otras funciones, pero también generó nuevos desafíos en materia de seguridad y control.

Entender cómo opera esta tecnología y reconocer sus riesgos es fundamental para aprovechar sus ventajas sin exponerse a fraudes o errores costosos.

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El auge de los pagos móviles responde a la demanda de soluciones rápidas y prácticas, pero la comodidad conlleva la necesidad de adoptar hábitos de verificación y protección. Los expertos advierten que un uso descuidado del NFC puede facilitar robos financieros o cargos erróneos si el usuario no revisa la información en el datáfono antes de confirmar la operación.

Tecnología NFC en 2026: guía para pagar, compartir y automatizar con tu móvil de forma segura - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Qué es y cómo funciona la tecnología NFC

NFC (Near Field Communication) es una tecnología de comunicación inalámbrica de corto alcance que permite la transferencia de datos entre dispositivos compatibles, como teléfonos, tarjetas y lectores de pago, simplemente acercándolos. En el contexto de los pagos, NFC facilita transacciones rápidas y sin contacto, eliminando la necesidad de efectivo o tarjetas físicas.

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Más allá de los pagos, NFC se emplea para transferir archivos, emparejar accesorios de audio, leer etiquetas electrónicas y automatizar tareas cotidianas. Su versatilidad la ha convertido en una herramienta clave para usuarios de smartphones modernos.

Ventajas de los pagos con NFC

Rapidez y comodidad: Basta acercar el teléfono al terminal para completar una transacción en segundos, sin ingresar un PIN ni firmar recibos en la mayoría de los casos.

Seguridad avanzada: Utiliza tokens y encriptación para proteger la información financiera, dificultando la clonación y el acceso no autorizado.

Versatilidad: Permite usar el móvil para pagos, transporte, acceso a eventos y más, integrando funciones adicionales como el intercambio de archivos o la automatización mediante etiquetas.

Riesgos y recomendaciones al pagar con el móvil

A pesar de su seguridad inherente, el NFC no está exento de riesgos. Según el Banco de España, muchos usuarios no revisan la pantalla del datáfono al pagar, lo que puede llevar a aceptar cargos incorrectos, pagar desde una cuenta equivocada o no confirmar la finalización de la transacción. El descuido puede derivar en pagos duplicados o en la aceptación de importes alterados por el comercio.

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Pagos sin contacto y más: todo lo que debes saber sobre el uso seguro de NFC en el smartphone - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los riesgos principales incluyen:

Errores en el importe: Al no verificar el monto mostrado, el usuario puede autorizar pagos incorrectos.

Fraudes y manipulaciones: Comercios deshonestos podrían ingresar montos más altos o cambiar la cuenta de destino si el usuario no presta atención.

Pagos no autorizados: En entornos públicos, el NFC activo puede facilitar interacciones no deseadas si el móvil se acerca accidentalmente a un lector no confiable.

Cómo pagar de forma segura con NFC

Revisar siempre la pantalla del datáfono: Antes de autorizar el pago, verificar el monto y la cuenta desde la que se debitará.

Solicitar comprobante físico: Confirmar con el ticket que el pago corresponde al producto o servicio adquirido.

Atender las notificaciones del móvil: Las alertas avisan sobre transferencias o pagos realizados.

Descargar apps oficiales: Solo instalar aplicaciones bancarias o de pago desde tiendas oficiales (Google Play, App Store).

Actualizar el sistema y las apps: Mantener el software actualizado protege contra vulnerabilidades y amenazas emergentes.

Utilizar contraseñas fuertes y autenticación de dos factores: Refuerza la seguridad del dispositivo y la autorización de pagos.

Monitorear movimientos bancarios: Revisar periódicamente las cuentas para detectar actividades sospechosas.

Instalar antivirus y apps de seguridad: Protege contra malware o ataques dirigidos a vulnerar el sistema.

Cómo saber si tu móvil incluye NFC y cómo activarlo

Claves para usar NFC en el móvil: cómo activar la función, pagar seguro y evitar fraudes digitales

En dispositivos Android, la compatibilidad se verifica en el menú de “Configuración”, bajo apartados como “Conexiones” o “Red e Internet”. También se puede buscar “NFC” en la barra de búsqueda de ajustes. En iPhone, desde el modelo 6 en adelante, el NFC viene integrado y listo para su uso en pagos y lectura de datos.

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Para activar NFC:

En Android: Acceder al menú de configuración, buscar “NFC” y activar la función. Algunos modelos permiten elegir la app predeterminada para pagos.

En iPhone: Basta con acercar el dispositivo al lector y tener configurada la tarjeta en Apple Pay.

Usos adicionales de NFC en el móvil

Además de los pagos sin contacto, NFC permite compartir archivos entre dispositivos, emparejar accesorios como auriculares o altavoces, leer etiquetas en productos o museos, y programar automatizaciones domésticas o laborales.

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La expansión del NFC en 2026 consolidó su papel en la vida diaria, pero también evidenció la necesidad de una mayor educación digital. Activar el NFC solo cuando se utiliza, evitar lectores desconocidos y proteger el móvil con métodos de bloqueo son prácticas esenciales para maximizar la seguridad y disfrutar de todas las ventajas de esta tecnología.