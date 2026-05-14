Tecno

Tecnología NFC: así funciona este 2026 y cuáles son los riesgos al pagar desde el móvil

La comunicación inalámbrica de corto alcance facilita transacciones rápidas y seguras, aunque los expertos recomiendan revisar el datáfono y activar la autenticación de dos factores

Guardar
Google icon
Teléfono inteligente negro con la palabra NFC iluminada en la pantalla sobre fondo gris.
NFC y pagos móviles: ventajas, riesgos y claves de seguridad para usar tu smartphone con tranquilidad - (Imagen Ilustrativa Infobae)

La tecnología NFC se ha integrado en la vida cotidiana de millones de personas, permitiendo pagar con solo acercar el móvil a un terminal o compartir archivos en segundos. En 2026, el uso de NFC se consolidó como estándar en pagos sin contacto y otras funciones, pero también generó nuevos desafíos en materia de seguridad y control.

Entender cómo opera esta tecnología y reconocer sus riesgos es fundamental para aprovechar sus ventajas sin exponerse a fraudes o errores costosos.

PUBLICIDAD

El auge de los pagos móviles responde a la demanda de soluciones rápidas y prácticas, pero la comodidad conlleva la necesidad de adoptar hábitos de verificación y protección. Los expertos advierten que un uso descuidado del NFC puede facilitar robos financieros o cargos erróneos si el usuario no revisa la información en el datáfono antes de confirmar la operación.

Persona sosteniendo un celular sobre una terminal de pago contactless en un mostrador de tienda
Tecnología NFC en 2026: guía para pagar, compartir y automatizar con tu móvil de forma segura - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Qué es y cómo funciona la tecnología NFC

NFC (Near Field Communication) es una tecnología de comunicación inalámbrica de corto alcance que permite la transferencia de datos entre dispositivos compatibles, como teléfonos, tarjetas y lectores de pago, simplemente acercándolos. En el contexto de los pagos, NFC facilita transacciones rápidas y sin contacto, eliminando la necesidad de efectivo o tarjetas físicas.

PUBLICIDAD

Más allá de los pagos, NFC se emplea para transferir archivos, emparejar accesorios de audio, leer etiquetas electrónicas y automatizar tareas cotidianas. Su versatilidad la ha convertido en una herramienta clave para usuarios de smartphones modernos.

Ventajas de los pagos con NFC

  • Rapidez y comodidad: Basta acercar el teléfono al terminal para completar una transacción en segundos, sin ingresar un PIN ni firmar recibos en la mayoría de los casos.
  • Seguridad avanzada: Utiliza tokens y encriptación para proteger la información financiera, dificultando la clonación y el acceso no autorizado.
  • Versatilidad: Permite usar el móvil para pagos, transporte, acceso a eventos y más, integrando funciones adicionales como el intercambio de archivos o la automatización mediante etiquetas.

Riesgos y recomendaciones al pagar con el móvil

A pesar de su seguridad inherente, el NFC no está exento de riesgos. Según el Banco de España, muchos usuarios no revisan la pantalla del datáfono al pagar, lo que puede llevar a aceptar cargos incorrectos, pagar desde una cuenta equivocada o no confirmar la finalización de la transacción. El descuido puede derivar en pagos duplicados o en la aceptación de importes alterados por el comercio.

Primerísimo plano de una mano sosteniendo un smartphone negro, con el icono de NFC claramente visible en la esquina superior derecha de la pantalla.
Pagos sin contacto y más: todo lo que debes saber sobre el uso seguro de NFC en el smartphone - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los riesgos principales incluyen:

  • Errores en el importe: Al no verificar el monto mostrado, el usuario puede autorizar pagos incorrectos.
  • Fraudes y manipulaciones: Comercios deshonestos podrían ingresar montos más altos o cambiar la cuenta de destino si el usuario no presta atención.
  • Pagos no autorizados: En entornos públicos, el NFC activo puede facilitar interacciones no deseadas si el móvil se acerca accidentalmente a un lector no confiable.

Cómo pagar de forma segura con NFC

  • Revisar siempre la pantalla del datáfono: Antes de autorizar el pago, verificar el monto y la cuenta desde la que se debitará.
  • Solicitar comprobante físico: Confirmar con el ticket que el pago corresponde al producto o servicio adquirido.
  • Atender las notificaciones del móvil: Las alertas avisan sobre transferencias o pagos realizados.
  • Descargar apps oficiales: Solo instalar aplicaciones bancarias o de pago desde tiendas oficiales (Google Play, App Store).
  • Actualizar el sistema y las apps: Mantener el software actualizado protege contra vulnerabilidades y amenazas emergentes.
  • Utilizar contraseñas fuertes y autenticación de dos factores: Refuerza la seguridad del dispositivo y la autorización de pagos.
  • Monitorear movimientos bancarios: Revisar periódicamente las cuentas para detectar actividades sospechosas.
  • Instalar antivirus y apps de seguridad: Protege contra malware o ataques dirigidos a vulnerar el sistema.

Cómo saber si tu móvil incluye NFC y cómo activarlo

Celular VisualesIA
Claves para usar NFC en el móvil: cómo activar la función, pagar seguro y evitar fraudes digitales

En dispositivos Android, la compatibilidad se verifica en el menú de “Configuración”, bajo apartados como “Conexiones” o “Red e Internet”. También se puede buscar “NFC” en la barra de búsqueda de ajustes. En iPhone, desde el modelo 6 en adelante, el NFC viene integrado y listo para su uso en pagos y lectura de datos.

Para activar NFC:

  • En Android: Acceder al menú de configuración, buscar “NFC” y activar la función. Algunos modelos permiten elegir la app predeterminada para pagos.
  • En iPhone: Basta con acercar el dispositivo al lector y tener configurada la tarjeta en Apple Pay.

Usos adicionales de NFC en el móvil

Además de los pagos sin contacto, NFC permite compartir archivos entre dispositivos, emparejar accesorios como auriculares o altavoces, leer etiquetas en productos o museos, y programar automatizaciones domésticas o laborales.

La expansión del NFC en 2026 consolidó su papel en la vida diaria, pero también evidenció la necesidad de una mayor educación digital. Activar el NFC solo cuando se utiliza, evitar lectores desconocidos y proteger el móvil con métodos de bloqueo son prácticas esenciales para maximizar la seguridad y disfrutar de todas las ventajas de esta tecnología.

Temas Relacionados

NFCMóvilTeléfonoPago en líneaTecnología-NoticiasLo último en tecnología

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Las 10 VPN recomendadas que puedes usar para ver contenido desde cualquier país

Las redes privadas virtuales permiten cambiar virtualmente de país en segundos, una función cada vez más usada para desbloquear restricciones regionales

Las 10 VPN recomendadas que puedes usar para ver contenido desde cualquier país

Activa alertas de terremotos y localización de emergencia en tu celular de manera gratuita

En Colombia recientemente hubo un sismo de 5,5 grados de magnitud y usuarios reportaron avisos de la alerta de Google

Activa alertas de terremotos y localización de emergencia en tu celular de manera gratuita

Qué es AirDrop y cómo usar esta función de Apple en celualres Android

Google y varios fabricantes Android comenzaron a integrar funciones similares a AirDrop para compartir fotos, videos y documentos con dispositivos Apple

Qué es AirDrop y cómo usar esta función de Apple en celualres Android

Starlink redefine sus planes de conexión satelital con límites renovados y ajustes en precios

La compañía de Elon Musk ajustó sus políticas de conexión satelital para evitar la congestión de su creciente red global de usuarios

Starlink redefine sus planes de conexión satelital con límites renovados y ajustes en precios

El primer FIFA ingresó al Salón de la Fama de los Videojuegos a 33 años de su lanzamiento y en la previa del Mundial 2026

El reconocimiento llega en la previa de la Copa del Mundo y rescata el origen de una franquicia que vendió más de 325 millones de unidades a nivel global

El primer FIFA ingresó al Salón de la Fama de los Videojuegos a 33 años de su lanzamiento y en la previa del Mundial 2026

DEPORTES

El cruce entre el periodista Reynaldo Sietecase y Rodolfo D’Onofrio por las polémicas jugadas en Rosario Central-Racing

El cruce entre el periodista Reynaldo Sietecase y Rodolfo D’Onofrio por las polémicas jugadas en Rosario Central-Racing

El escándalo detrás de la épica pelea de los pesados que ganó Daniel Dubois con un sangriento KO

Polémica por la decisión de la MLS sobre el tercer gol que Messi anotó en la victoria del Inter Miami: el impacto en sus estadísticas

El seleccionado argentino femenino +40 de hockey busca sponsors para viajar al Mundial

Fernando Marín cruzó a Diego Milito: “Como jugador fue un diez, todavía tiene que aprender a ser dirigente”

TELESHOW

Pétalos de rosa, globos dorados y día de relax: la fiesta sorpresa de Alex Caniggia y Venezia para Melody Luz

Pétalos de rosa, globos dorados y día de relax: la fiesta sorpresa de Alex Caniggia y Venezia para Melody Luz

La emotiva confesión de Pilar Smith sobre su última cirugía por un cáncer de piel: “Estoy sana”

Luisana Lopilato contó cómo organiza la vida familiar con Michael Bublé: “Es difícil”

El tenso cruce entre Angie Balbiani y Gustavo Méndez por la cautelar de Wanda Nara: “Yo no soy buchón”

Griselda Siciliani reveló los detalles que aportó para su personaje de Envidiosa: “No estaban en el guion”

INFOBAE AMÉRICA

Brasil registró el menor número de deforestación de la selva atlántica en 40 años

Brasil registró el menor número de deforestación de la selva atlántica en 40 años

Tormenta de polvo provoca múltiples choques, heridos y cierre total de dos autopistas en un estado de EEUU

Ministerio de Vivienda formaliza más de 77,000 terrenos en El Salvador

Bienal de Arquitectura y Urbanismo de El Salvador abre puertas a debates sobre innovación y desarrollo nacional

El Tribunal Supremo Electoral solicita informe sobre formación de nuevos partidos políticos en Guatemala