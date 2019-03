Género: fantasía, romance, thriller

Dirección: Ali Abbasi

Calificación: apta para mayores de 16 años

Duración: 101 minutos

Sinopsis: una historia de fantasía sueca, basada en la colección de cuentos Let the old dreams die. Relata la vida de Tina, una guardia de aduanas que tiene un sexto sentido: reconocer a contrabandistas. Todo cambia cuando conoce a Vero, un hombre bastante sospechoso y los poderes de Tina se ponen a prueba pero el problema es que se siente atraída por él. Con este cruce, la guardia empezará a conocer el lado animal de ella.