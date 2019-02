En Incorrectas, el ciclo en el que trabaja como panelista, Papaleo justificó sus declaraciones, a pesar del enojo de Ulises: "(En el programa de Mauro Viale) Dije: '¿Por qué no decimos la palabra? Porque si no es un tabú. Alguien que está consumiendo sustancias puede no estar en sus cabales, no cuidarse y contagiarse una enfermedad como esta. Por eso lo dije. No te puedo decir cómo se me vinieron encima en las redes".