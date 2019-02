"De repente llamó a un amigo, un tal 'Gordo' que cuando llegó era flaco, hablaba tono raro, estaba meta porro y según Yotich era de Necochea. A cierta hora me siento mareada, Yotich me pregunta si estoy bien y le asiento, pero trato de calmar el alcohol que hace mil que no tomo por medicamentos. Se me apaga el televisor", aseguró, visiblemente alterada. Fue su última aparición mediática.