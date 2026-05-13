España

El precio del suelo urbano sube casi un 13% en diez años, lo mismo que el de la vivienda en solo uno

El metro cuadrado cerró 2025 en 171 euros, frente a los 151,9 euros de 2015

Guardar
Google icon
Parcela en venta para construir edificios.
Cartel de venta de una parcela en barrio en construcción (Europa Press)

El precio del suelo urbano ha tardado diez años en subir prácticamente lo mismo que la vivienda en solo uno. Al cierre de 2025, el metro cuadrado se situaba en 171 euros, frente a los 151,9 euros registrados en el cuarto trimestre de 2015, según la Estadística de Precios de Suelo Urbano del Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana. La diferencia supone un aumento del 12,6% en una década.

Este dato contrasta con el Índice de Precios de Vivienda del INE del cuarto trimestre de 2025, que subió un 12,9% interanual. Es decir, el precio de las casas aumentó en solo un año algo más de lo que el suelo urbano se encareció en diez. Por tipo de inmueble, el coste de la vivienda nueva aumentó un 11,2% y el de la de segunda mano, un 13,1%.

PUBLICIDAD

El suelo importa, pero no explica toda la subida

El suelo es la primera pieza de cualquier promoción inmobiliaria. Antes de levantar un edificio, el promotor debe comprar el terreno, asumir los gastos de urbanización cuando sean necesarios, tramitar licencias y financiar el proyecto hasta que las viviendas llegan al mercado. Por eso, un encarecimiento del suelo puede acabar trasladándose al comprador.

Aun así, los datos oficiales muestran que el terreno no ha seguido el mismo ritmo que las casas. Según el Observatorio de Vivienda y Suelo del Ministerio, el precio medio del suelo urbano transaccionado fue de 152 euros por metro cuadrado en 2015, bajó hasta 142 euros en 2020 y repuntó después hasta los 176 euros en 2024, el nivel más alto de la última década. En 2025 volvió a bajar hasta los 171 euros.

PUBLICIDAD

Ese recorrido muestra un mercado con subidas y bajadas, no una escalada constante. La vivienda, en cambio, ha encadenado subidas más intensas en los últimos años. Su encarecimiento responde también a otros factores, como la falta de oferta, el aumento de hogares, la demanda en las grandes ciudades, los costes de construcción, los plazos urbanísticos y las condiciones de financiación.

Santiago Carbó, catedrático del Departamento de Economía en CUNEF Universidad, asegura que el precio de la vivienda y del alquiler seguirá subiendo este año a no ser que España viva una crisis económica originada por la guerra en Oriente Medio.

Por qué el dato del suelo cambia tanto

El precio medio del suelo puede oscilar mucho de un trimestre a otro porque depende del tipo de terrenos que se vendan en cada momento. No es lo mismo una parcela pequeña en una zona con poca demanda que un solar bien situado en una gran ciudad o un terreno listo para edificar. Por eso, unas pocas operaciones pueden mover la media con más intensidad que en otras estadísticas del mercado inmobiliario.

La comparación histórica ayuda a poner el dato actual en contexto. En 2006, antes del estallido de la burbuja inmobiliaria, el precio medio del suelo urbano llegó a 285 euros por metro cuadrado. Tras la crisis, cayó con fuerza y no ha recuperado esos niveles. Incluso en 2024, cuando marcó el máximo de la última década, se quedó 109 euros por debajo de la cifra registrada antes de la crisis financiera.

También hay diferencias según el tamaño del municipio. En las localidades de más de 50.000 habitantes, donde la presión inmobiliaria suele ser mayor, el suelo alcanzó los 292 euros por metro cuadrado en 2024. La cifra sigue por debajo de los 300,8 euros de 2015, lo que muestra que ni siquiera en los mercados urbanos de mayor tamaño la evolución ha sido necesariamente al alza durante toda la década.

El precio bajó tras tocar máximos en 2024

El precio medio del suelo urbano terminó 2025 en 171 euros por metro cuadrado, un 2,6% menos que en el mismo periodo del año anterior, de acuerdo con los datos difundidos por el Ministerio de Vivienda. La bajada se produjo en un trimestre con 8.473 transacciones, un 93,4% más que un año antes.

La vivienda, en cambio, mantuvo una tendencia claramente alcista. Según el INE, el precio de las casas aumentó un 1,8% entre el tercer y el cuarto trimestre de 2025 y se situó un 12,9% por encima del nivel registrado un año antes. Es decir, mientras el suelo se abarató al cierre del ejercicio, la vivienda siguió encareciéndose con fuerza.

Baleares, Madrid y Canarias, los suelos más caros

Las diferencias territoriales son amplias. Al cierre de 2025, los precios más elevados del suelo urbano se registraron en Baleares, con 387,7 euros por metro cuadrado; Comunidad de Madrid, con 310,6 euros; y Canarias, con 247,4 euros, según los datos publicados por el Ministerio de Vivienda. En el extremo contrario, los importes más bajos se situaron en Castilla-La Mancha, Aragón y Extremadura.

La brecha refleja que el suelo no tiene un comportamiento uniforme en todo el país: pesa más en los mercados con mayor presión residencial, turística o metropolitana, pero su evolución depende también del tipo de operaciones cerradas en cada territorio.

Temas Relacionados

Vivienda EspañaPrecios EspañaMercado InmboliarioCompra de ViviendaEspaña-EconomiaEspaña Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Enrique Riquelme, el empresario con “acento mexicano” al que Florentino Pérez reta por la presidencia del Real Madrid: negocios y conexión con el club

Con una amplia carrera en el sector energético y décadas de antigüedad como socio, esta figura se postula como posible aspirante a la convocatoria de elecciones tras un amago en 2021

Enrique Riquelme, el empresario con “acento mexicano” al que Florentino Pérez reta por la presidencia del Real Madrid: negocios y conexión con el club

Tita Cervera sufre un empeoramiento de salud que ha obligado a su hijo Borja a regresar de urgencia a Barcelona

La baronesa Thyssen, que continúa recuperándose en su residencia de la Costa Brava tras sufrir una neumonía grave, ha vuelto a preocupar a su entorno más cercano después de un nuevo revés

Tita Cervera sufre un empeoramiento de salud que ha obligado a su hijo Borja a regresar de urgencia a Barcelona

Hantavirus, última hora de los pacientes en España, Francia y Países Bajos, en directo | La paciente francesa continúa en estado grave y el español, con síntomas leves

El crucero MV Hondius continúa su viaje hacia Países Bajos, a donde llegará entre el domingo y el lunes de la semana que viene

Hantavirus, última hora de los pacientes en España, Francia y Países Bajos, en directo | La paciente francesa continúa en estado grave y el español, con síntomas leves

Estos son los ganadores del Sorteo 1 de Super Once

Aqui los resultados del sorteo dados a conocer por Juegos Once; descubra si ha sido uno de los ganadores

Estos son los ganadores del Sorteo 1 de Super Once

Alejandra Martínez, colombiana viviendo en España: “La gente aquí disfruta de planes simples y sencillos con su familia”

Alejandra Martínez, una colombiana que lleva menos de un año en España, cuenta las cosas que le “tienen enamorada” del país: desde los horarios escolares hasta la limpieza en las calles, la creadora de contenido comparte las razones que hicieron que se quedase

Alejandra Martínez, colombiana viviendo en España: “La gente aquí disfruta de planes simples y sencillos con su familia”
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

El Supremo reconoce como fija a una trabajadora después de 13 años como interina en el Ayuntamiento de Madrid: aprobó la oposición, pero no consiguió plaza

El Supremo reconoce como fija a una trabajadora después de 13 años como interina en el Ayuntamiento de Madrid: aprobó la oposición, pero no consiguió plaza

La Armada participará en “dos de los ejercicios navales más avanzados del mundo” organizados por Estados Unidos

La Audiencia de Barcelona ordena investigar el uso de gas pimienta por parte de los Mossos en una de las manifestaciones propalestina del 15 de octubre

La Justicia declara procedente el despido de una limpiadora por un uso excesivo del móvil durante su jornada superando la media de una hora diaria

Nunca hagas estas 3 cosas si te despiden: un abogado explica los motivos

ECONOMÍA

Precio de la gasolina en España 2026: las tarifas más altas y más bajas hoy

Precio de la gasolina en España 2026: las tarifas más altas y más bajas hoy

Una gran mayoría de los españoles culpa a los pisos turísticos y a la especulación de la crisis de la vivienda

Comprar casa en 2026 será más difícil: pocas viviendas, hipotecas sólo para los ‘elegidos’ y precios lejos de tocar techo

Europa no consigue abandonar el gas ruso: España dispara un 43% sus compras de GNL a Rusia y paga 3.700 millones a EEUU por el más caro del mercado

El alquiler se enfría y sube un 5,2% en abril, el valor más bajo en un año: “Los inquilinos ya no pueden asumir más aumentos”

DEPORTES

El fin de una era en Nervión: la presidencia del Sevilla FC deja de estar en manos de familias y pasa a un modelo empresarial

El fin de una era en Nervión: la presidencia del Sevilla FC deja de estar en manos de familias y pasa a un modelo empresarial

El FC Barcelona estudia denunciar al Real Madrid por las declaraciones de Florentino Pérez sobre el ‘caso Negreira’

Iker Casillas opina sobre la rueda de prensa de Florentino Pérez: “A mí me ha gustado”

Florentino no tiene rival: los requisitos de patrimonio, antigüedad y nacionalidad para ser presidente del Real Madrid

Theo Hernández podría haber gestionado las fiestas con ‘scorts’ y gas de la risa de la Serie A: se filtran vídeos del jugador de fiesta