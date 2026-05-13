Lluvias colapsan vialidades y provocan inundaciones en municipios del Edomex

Inundaciones en avenida López Portillo, en la zona de la Y griega, Cuautitlán Izcalli (Foto: Jorge Contreras/Infobae México)

Las fuertes lluvias registradas la tarde y noche de este martes provocaron severas afectaciones en diversos municipios del Estado de México, donde se reportaron inundaciones, caos vial, retrasos en el transporte público y daños en viviendas, principalmente en zonas de Tlalnepantla, Cuautitlán Izcalli, Tultitlán, Naucalpan y Ecatepec.

Reactivan operaciones en el tren Suburbano

Aglomeraciones en estaciones del Tren Suburbano por atrasos en el servicio Foto: X/@ElAl_Met.

Otro de los mayores problemas se presentó en el servicio del Tren Suburbano, luego de que usuarios reportaran retrasos de más de una hora debido a las condiciones climáticas.

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Aunque el servicio fue restablecido después de las 21:00 horas, pasajeros señalaron que la circulación de los trenes continúa siendo lenta, especialmente en dirección a Cuautitlán, donde las esperas en estaciones alcanzan hasta 20 minutos.

Principales afectaciones en Tlalnepantla

Inundaciones Edomex caos vial lluvias (Foto: Protección Civil Tlalnepantla/FB)

En el municipio de Tlalnepantla, las lluvias provocaron severos encharcamientos e inundaciones en importantes vialidades como Periférico Norte, a la altura de avenida Reyes Heroles, así como en Gustavo Baz y Prolongación Hidalgo.

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La zona centro de Tierra de Enmedio también registró acumulación considerable de agua, situación que obligó al personal del Organismo Público Descentralizado para la Prestación de los Servicios de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento (OPDM) a desplegar brigadas de emergencia para realizar trabajos de desazolve en calles y avenidas afectadas.

Automovilistas quedaron atrapados durante varios minutos en distintos puntos de Periférico Norte debido al nivel del agua y a la reducción de carriles ocasionada por las inundaciones.

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Cuautitlán Izcalli despliega operativo en colonias afectadas

Presa Ángulo Cuautitlán Izcalli lluvias limpieza Edomex (Gob. C. Izcalli)

En Cuautitlán Izcalli, autoridades municipales informaron que personal operativo fue enviado a colonias como La Quebrada, Santa María de Guadalupe La Quebrada, Valle Esmeralda y Niños Héroes para atender el desfogue de agua pluvial y evitar mayores afectaciones.

Además, elementos municipales, personal de la Comisión del Agua del Estado de México (CAEM) y efectivos de la Guardia Nacional (GN)realizaron labores de limpieza y retiro de basura en la Presa El Ángulo, con el objetivo de mantener libres las compuertas y facilitar el desalojo de aguas residuales.

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Las autoridades señalaron que el monitoreo permanece activo tanto en la Presa El Ángulo como en la presa El Gavión y en diversos cárcamos del municipio para prevenir desbordamientos.

Naucalpan reporta viviendas afectadas por desbordamiento del Río Hondo

Casa afectada por lluvias Río Hondo Naucalpan Edomex

En Naucalpan, el gobierno municipal confirmó afectaciones en al menos 25 viviendas tras el desbordamiento del Río Hondo derivado de las lluvias.

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Las zonas con mayores daños fueron San Antonio Zomeyucan, Pastores, El Conde, Alce Blanco, 10 de Abril y Río Hondo, además de otras comunidades que registraron inundaciones de leves a moderadas.

El alcalde Isaac Montoya informó que tres viviendas presentaron daños estructurales importantes en la colonia San Antonio Zomeyucan. Reconoció que dichas construcciones se encuentran en zona federal del Río Hondo, un área considerada de riesgo y no apta para uso habitacional.

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Equipos de emergencia municipales acudieron a las zonas afectadas para apoyar a las familias y comenzar labores de limpieza y evaluación de daños.

Ecatepec también registra severas inundaciones

En Ecatepec, las lluvias causaron inundaciones en distintos puntos de avenida Central, particularmente en las inmediaciones de la estación Ciudad Azteca del Metro.

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Debido al nivel del agua, varias personas quedaron varadas en las salidas del centro comercial de Plaza Aragón, por lo que elementos de seguridad utilizaron patrullas como transporte improvisado para ayudar a trasladar a ciudadanos hacia zonas seguras.

Las afectaciones viales provocaron largas filas de vehículos y complicaciones para miles de personas que intentaban regresar a sus hogares durante la noche.

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Continúan labores de monitoreo y atención

Inundaciones Edomex caos vial lluvias (Foto: Jorge Contreras/Infobae México)

Autoridades estatales y municipales mantienen activos los protocolos de vigilancia y atención ante el pronóstico de más lluvias en las próximas horas.

Protección Civil exhortó a la población a evitar circular por zonas inundadas, mantenerse atentos a los avisos oficiales y reportar cualquier emergencia relacionada con niveles altos de agua, deslaves o afectaciones estructurales.

Asimismo, se recomendó a los automovilistas extremar precauciones debido a que varias vialidades continúan con encharcamientos y tránsito lento.