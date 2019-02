"En el transcurso de la semana me voy a presentar en la fiscalía que investiga el fallecimiento de mi amiga Natacha Jaitt, a fin de brindar testimonio de la reunión laboral en la cual estuve presente junto a mi hija. Desde el primer momento que me enteré la triste noticia me puse a disposición del Dr. Cipolla a fin de contarle lo que sabía de la negociación laboral. Por lo pronto, me llamaré al silencio por la tristeza que siento por la pérdida de mi amiga!", afirmó la cantante.