Santa Fe vs. Platense EN VIVO, Copa Libertadores: siga el minuto a minuto online en El Campín

¡Buen día a todos! Este es el cubrimiento EN VIVO del partido entre Independiente Santa Fe y Platense , por la quinta fecha del grupo E de la Copa Libertadores 2026, en el estadio El Campín de Bogotá.

Arranca la recta final de la fase de grupos en la Copa Libertadores , algunos equipos ya aseguraron su cupo a los octavos de final y otros quedaron sin posibilidad de continuar en el certamen internacional. Ahora se enfrentan dos clubes con chance de pasar a la siguiente fase, pero de maneras diferentes.

Santa Fe está obligado a ganar para seguir vivo en la Copa Libertadores , pues no sabe lo que es sumar de a tres puntos en todo el certamen, apenas alcanza las dos unidades y, en caso de no festejar en casa, se despedirá de toda posibilidad y dependerá de Peñarol para mirar si queda con oportunidad de caer en la Copa Sudamericana.

Por su parte, Platense solo necesita el triunfo para asegurar su cupo a octavos de final , un logro enorme para una escuadra debutante en el torneo de la Conmebol y que ya le ganó a los rojos en la tercera fecha, por 2-0 en Buenos Aires. Además de eso, el empate también será beneficioso porque superará a Santa Fe en el ítem de enfrentamientos.

Bienvenidos al minuto a minuto del partido de Deportes Tolima, como visitante, ante Coquimbo Unido en la fecha 5 de la Copa Conmebol Libertadores. El partido está programado para iniciar a las 5:00 p. m. (hora de Colombia) en el estadio Municipal Francisco Sánchez Rumoroso.

Últimas noticias

São Paulo vs. Millonarios - EN VIVO: siga aquí el partido en el estadio Morumbí de los Embajadores en la fecha 5 de la Copa Sudamericana El cuadro capitalino visita Brasil con la necesidad de sumar al menos un punto para definir de local en la última fecha la clasificación a la siguiente ronda de la “Otra mitad de la gloria”

América de Cali vs. Tigre EN VIVO Copa Sudamericana: siga el minuto a minuto del partido en el Pascual Guerrero Los “Diablos Rojos” necesitan sumar los tres puntos con gran urgencia tras su penosa eliminación de la Liga BetPlay ante Santa Fe

Deportes Tolima vs. Coquimbo Unido - EN VIVO: siga aquí el partido de la fecha 5 en el grupo B de la Copa Libertadores 2026 El cuadro Pijao lidera su grupo en el torneo continental y, de lograr una victoria, podría asegurar gran parte de su clasificación a los octavos de final del principal campeonato de clubes de América

Este es el plan que tiene el Bayern Múnich con Luis Díaz antes de que se una a la selección Colombia para la Copa Mundial de la FIFA 2026 El extremo es considerado el jugador más destacado de la selección colombiana en la reciente convocatoria y está llamado a ser figura en el Mundial que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá