Deportes

Santa Fe vs. Platense EN VIVO, Copa Libertadores: siga el minuto a minuto online en El Campín

Los cardenales están obligados a ganar para mantener el sueño de los octavos de final, mientras que el Calamar visita Bogotá con la opción de obtener la clasificación

Guardar
Google icon
Santa Fe recibe a Platense en El Campín, por la quinta jornada del grupo E de la Copa Libertadores - crédito FOTOBAIRES
Santa Fe recibe a Platense en El Campín, por la quinta jornada del grupo E de la Copa Libertadores - crédito FOTOBAIRES

¡Buen día a todos! Este es el cubrimiento EN VIVO del partido entre Independiente Santa Fe y Platense, por la quinta fecha del grupo E de la Copa Libertadores 2026, en el estadio El Campín de Bogotá.

19:38 hsHoy

Deportes Tolima vs. Coquimbo Unido - EN VIVO: siga aquí el partido de la fecha 5 en el grupo B de la Copa Libertadores 2026

El cuadro Pijao lidera su grupo en el torneo continental y, de lograr una victoria, podría asegurar gran parte de su clasificación a los octavos de final del principal campeonato de clubes de América

Deportes Tolima es líder del grupo B con siete puntos, los mismo que Coquimbo Unido - crédito @cdtolima/X
Deportes Tolima es líder del grupo B con siete puntos, los mismo que Coquimbo Unido - crédito @cdtolima/X

Bienvenidos al minuto a minuto del partido de Deportes Tolima, como visitante, ante Coquimbo Unido en la fecha 5 de la Copa Conmebol Libertadores. El partido está programado para iniciar a las 5:00 p. m. (hora de Colombia) en el estadio Municipal Francisco Sánchez Rumoroso.

Leer la nota completa
19:21 hsHoy

Programación para el martes 19 de mayo

Coquimbo Unido vs. Deportes Tolima: 5:00 p. m.

Fluminense vs. Bolívar: 5:00 p. m.

Rosario Central vs. Universidad Central de Venezuela: 5:00 p. m.

Independiente Santa Fe vs. Platense: 7:00 p. m.

Always Ready vs. Mirassol: 7:00 p. m.

Boca Juniors vs. Cruzeiro: 7:30 p. m.

Independiente del Valle vs. Libertad: 9:00 p. m.

19:19 hsHoy

Así va el grupo E de la Copa Libertadores

  1. Corinthians: 10 puntos (+6)
  2. Platense: 7 puntos (+)
  3. Peñarol: 2 puntos (-3)
  4. Santa Fe: 2 puntos (-3)
19:17 hsHoy

Por su parte, Platense solo necesita el triunfo para asegurar su cupo a octavos de final, un logro enorme para una escuadra debutante en el torneo de la Conmebol y que ya le ganó a los rojos en la tercera fecha, por 2-0 en Buenos Aires. Además de eso, el empate también será beneficioso porque superará a Santa Fe en el ítem de enfrentamientos.

19:16 hsHoy

Santa Fe está obligado a ganar para seguir vivo en la Copa Libertadores, pues no sabe lo que es sumar de a tres puntos en todo el certamen, apenas alcanza las dos unidades y, en caso de no festejar en casa, se despedirá de toda posibilidad y dependerá de Peñarol para mirar si queda con oportunidad de caer en la Copa Sudamericana.

19:15 hsHoy

Arranca la recta final de la fase de grupos en la Copa Libertadores, algunos equipos ya aseguraron su cupo a los octavos de final y otros quedaron sin posibilidad de continuar en el certamen internacional. Ahora se enfrentan dos clubes con chance de pasar a la siguiente fase, pero de maneras diferentes.

Temas Relacionados

EN VIVOSanta Fe vs. PlatenseCopa LibertadoresSanta FePlatenseColombia-Deportes

Últimas noticias

São Paulo vs. Millonarios - EN VIVO: siga aquí el partido en el estadio Morumbí de los Embajadores en la fecha 5 de la Copa Sudamericana

El cuadro capitalino visita Brasil con la necesidad de sumar al menos un punto para definir de local en la última fecha la clasificación a la siguiente ronda de la “Otra mitad de la gloria”

São Paulo vs. Millonarios - EN VIVO: siga aquí el partido en el estadio Morumbí de los Embajadores en la fecha 5 de la Copa Sudamericana

América de Cali vs. Tigre EN VIVO Copa Sudamericana: siga el minuto a minuto del partido en el Pascual Guerrero

Los “Diablos Rojos” necesitan sumar los tres puntos con gran urgencia tras su penosa eliminación de la Liga BetPlay ante Santa Fe

América de Cali vs. Tigre EN VIVO Copa Sudamericana: siga el minuto a minuto del partido en el Pascual Guerrero

Deportes Tolima vs. Coquimbo Unido - EN VIVO: siga aquí el partido de la fecha 5 en el grupo B de la Copa Libertadores 2026

El cuadro Pijao lidera su grupo en el torneo continental y, de lograr una victoria, podría asegurar gran parte de su clasificación a los octavos de final del principal campeonato de clubes de América

Deportes Tolima vs. Coquimbo Unido - EN VIVO: siga aquí el partido de la fecha 5 en el grupo B de la Copa Libertadores 2026

Este es el plan que tiene el Bayern Múnich con Luis Díaz antes de que se una a la selección Colombia para la Copa Mundial de la FIFA 2026

El extremo es considerado el jugador más destacado de la selección colombiana en la reciente convocatoria y está llamado a ser figura en el Mundial que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá

Este es el plan que tiene el Bayern Múnich con Luis Díaz antes de que se una a la selección Colombia para la Copa Mundial de la FIFA 2026

Friburgo vs. Aston Villa: hora y dónde ver en Colombia la final de la Europa League

El segundo torneo de clubes más importante de Europa tendrá su definición en territorio turco, con un equipo que quiere volver a ganar finales continentales, ante una de las revelaciones del fútbol europeo

Friburgo vs. Aston Villa: hora y dónde ver en Colombia la final de la Europa League

ÚLTIMAS NOTICIAS

Oficialismo y oposición pelean el quórum para imponer su agenda mañana en Diputados

Oficialismo y oposición pelean el quórum para imponer su agenda mañana en Diputados

Gmail, Drive, Docs y más cambian para siempre: los nuevos diseños de las apps de Google

¿Elon Musk y Sundar Pichai juntos? La foto “prohibida” que Google usó para demostrar que ya no puedes creer en lo que ves

Un hombre dio positivo en alcoholemia en el peaje de Hudson: tenía la licencia inhabilitada por la misma infracción

Mareos y desmayos: causas, síntomas y cuándo son una señal de alarma

INFOBAE AMÉRICA

El gobierno de Guatemala refuerza el sistema penitenciario ante el crimen organizado

El gobierno de Guatemala refuerza el sistema penitenciario ante el crimen organizado

Honduras en alerta preventiva por sarampión ante avance de brotes en Centroamérica

El costo de la construcción en Costa Rica aumentó en abril impulsado por alzas en combustibles y materiales plásticos

Anuncian el Congreso de Alimentos y Bebidas 2026: el sector mueve el 39.6% del PIB industrial en El Salvador

Policía reporta el homicidio de un joven atacado con arma blanca mientras departía en El Salvador

DEPORTES

Boca se juega su futuro en la Copa Libertadores en un duro choque ante Cruzeiro: hora, TV y formaciones

Boca se juega su futuro en la Copa Libertadores en un duro choque ante Cruzeiro: hora, TV y formaciones

Conmoción en Inglaterra: descalificaron al Southampton de la final por el ascenso tras el escándalo de espionaje

La frase del Dibu Martínez sobre la Copa América que Argentina le ganó a Brasil a horas de jugar una final histórica con Aston Villa

El cambio climático agrava el riesgo de calor extremo en el Mundial 2026 en Estados Unidos

Franco Colapinto palpitó el GP de Canadá tras cosechar su mejor resultado en la F1: “¡Es una buena dosis de adrenalina!”