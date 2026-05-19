Santa Fe vs. Platense EN VIVO, Copa Libertadores: siga el minuto a minuto online en El Campín

¡Buen día a todos! Este es el cubrimiento EN VIVO del partido entre Independiente Santa Fe y Platense, por la quinta fecha del grupo E de la Copa Libertadores 2026, en el estadio El Campín de Bogotá.
Bienvenidos al minuto a minuto del partido de Deportes Tolima, como visitante, ante Coquimbo Unido en la fecha 5 de la Copa Conmebol Libertadores. El partido está programado para iniciar a las 5:00 p. m. (hora de Colombia) en el estadio Municipal Francisco Sánchez Rumoroso.
Programación para el martes 19 de mayo
Coquimbo Unido vs. Deportes Tolima: 5:00 p. m.
Fluminense vs. Bolívar: 5:00 p. m.
Rosario Central vs. Universidad Central de Venezuela: 5:00 p. m.
Independiente Santa Fe vs. Platense: 7:00 p. m.
Always Ready vs. Mirassol: 7:00 p. m.
Boca Juniors vs. Cruzeiro: 7:30 p. m.
Independiente del Valle vs. Libertad: 9:00 p. m.
Así va el grupo E de la Copa Libertadores
- Corinthians: 10 puntos (+6)
- Platense: 7 puntos (+)
- Peñarol: 2 puntos (-3)
- Santa Fe: 2 puntos (-3)
Por su parte, Platense solo necesita el triunfo para asegurar su cupo a octavos de final, un logro enorme para una escuadra debutante en el torneo de la Conmebol y que ya le ganó a los rojos en la tercera fecha, por 2-0 en Buenos Aires. Además de eso, el empate también será beneficioso porque superará a Santa Fe en el ítem de enfrentamientos.
Santa Fe está obligado a ganar para seguir vivo en la Copa Libertadores, pues no sabe lo que es sumar de a tres puntos en todo el certamen, apenas alcanza las dos unidades y, en caso de no festejar en casa, se despedirá de toda posibilidad y dependerá de Peñarol para mirar si queda con oportunidad de caer en la Copa Sudamericana.
Arranca la recta final de la fase de grupos en la Copa Libertadores, algunos equipos ya aseguraron su cupo a los octavos de final y otros quedaron sin posibilidad de continuar en el certamen internacional. Ahora se enfrentan dos clubes con chance de pasar a la siguiente fase, pero de maneras diferentes.