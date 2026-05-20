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Cuáles son los beneficios que te aportan las sentadillas búlgaras, esto dicen los especialistas

Este ejercicio destaca por su capacidad para trabajar una pierna a la vez, corrige asimetrías y fortalece glúteos, cuádriceps y músculos estabilizadores

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Una mujer con ropa deportiva gris y negra realiza una sentadilla búlgara con mancuernas en un gimnasio moderno con equipos y espejos.
Una mujer realiza sentadillas búlgaras para fortalecer piernas y glúteos en el gimnasio.(Imagen Ilustrativa Infobae)

Una sentadilla búlgara es un ejercicio de fuerza para el tren inferior que se realiza de forma unilateral. Consiste en colocar un pie apoyado hacia atrás sobre una superficie elevada, ya sea un banco, una silla o una barrera resistente. Enseguida, debes flexionar la pierna delantera hasta que el muslo quede paralelo al suelo, manteniendo el torso erguido. La pierna de atrás sirve de apoyo, mientras que la pierna delantera realiza la mayor parte del trabajo.

Empuja con el pie delantero para regresar a la posición inicial, manteniendo el torso recto y la mirada al frente. Este movimiento fortalece principalmente glúteos, cuádriceps y femorales, además de exigir equilibrio y estabilidad en el core. La sentadilla búlgara es un ejercicio que suele aparecer en rutinas de gimnasio y entrenamiento funcional, no pbstante, es uno de los más temidos por las y los atletas pese a que ofrecen beneficios de fuerza, el equilibrio y la prevención de lesiones.

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Ventajas de realizar las sentadillas búlgaras

Mujer en ropa deportiva gris y top negro realiza sentadilla búlgara con mancuernas, pie trasero apoyado en un banco negro en un gimnasio.
Una mujer con mancuernas en ambas manos realiza sentadillas búlgaras en el gym. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los especialistas en entrenamiento y salud física destacan varios puntos sobre las sentadillas búlgaras:

  • Activación muscular superior: Estudios recientes muestran que la sentadilla búlgara promueve una mayor activación de glúteos respecto a la sentadilla tradicional, con un aumento de entre 25% y 30% según el Journal of Sports Science & Medicine. Esto la vuelve preferida para quienes buscan trabajar eficientemente los glúteos.
  • Corrección de asimetrías: Al ser un ejercicio unilateral, permite trabajar cada pierna de forma independiente, corrigiendo desequilibrios musculares, algo habitual en deportistas y personas activas.
  • Mejora del equilibrio y la coordinación: La sentadilla búlgara exige una activación importante de los músculos estabilizadores del core y la cadera, lo que mejora la propiocepción y la coordinación neuromuscular.
  • Menor carga en la zona lumbar: Al requerir menos peso total que la sentadilla con barra, reduce la presión sobre la espalda baja y las articulaciones de la rodilla, disminuyendo el riesgo de molestias y lesiones.
  • Funcionalidad y transferencia deportiva: Imitan patrones de movimiento de la vida diaria y el deporte, lo que las hace funcionales para mejorar el rendimiento y la prevención de lesiones.
  • Requiere buena técnica: Los especialistas insisten en la importancia de la técnica correcta para prevenir lesiones. Se aconseja empezar con peso corporar y progresar gradualmente, además de mantener la postura y el control en todo el movimiento.
  • Complemento, no sustituto: Si bien algunos entrenadores priorizan la sentadilla búlgara sobre la tradicional para ciertos objetivos y poblaciones, la mayoría coincide en que ambas variantes tienen beneficios y que lo ideal es combinarlas en una rutina equilibrada.

Errores comunes que debes prestar atención

Vista lateral de una mujer realizando una sentadilla búlgara con mancuernas, con el pie izquierdo en el suelo y el derecho apoyado en un banco negro, en un gimnasio.
Una mujer ejecuta una sentadilla búlgara con mancuernas y apoyando su pie en un banco de gimnasio. (Imagen Ilustrativa Infobae)
  • Apoyar el banco demasiado alto o bajo.
  • Dejar que la rodilla delantera sobrepase la punta del pie.
  • Inclinar excesivamente el torso hacia adelante.
  • Dejar que la pierna de atrás haga el mayor esfuerzo en el ejercicio.

Estos puntos garantizan una ejecución segura y efectiva, maximizando los beneficios y reduciendo el riesgo de lesiones. Si buscas adaptar la técnica a alguna condición física específica, consulta siempre con un entrenador o fisioterapeuta.

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Los especialistas recomiendan la sentadilla búlgara por la virtud de activar los glúteos, corregir desbalances, mejorar el equilibrio y fortalecer el tren inferior con menor riesgo para la espalda baja, siempre que se ejecute con técnica adecuada y forme parte de un plan de entrenamiento integral.

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