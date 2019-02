—Menos, que fue lo que me pagaron. Rápidamente, te cuento cómo se dieron los sucesos. Yo había amamantado a mi hijo hasta los 10 meses. Y luego empecé a hacer un curso los sábados para poner todo en caja. Luis Agustoni, que había sido maestro mío en seminarios, me dice a la salida: "Luisa, ¿podemos tomar un café?". "Claro, sí claro". Se sienta frente a mí, me mira y me dice: "Sos una mujer hermosa". Yo, chocha, le dije: "Ay, muchas gracias, gracias…". Dice: "Esas canas te quedan muy mal". "Todos me dicen que me quedan preciosas". "Te mienten". (Risas). Salí de ahí y de inmediato llamé a mi peinador: "Escuchame una cosa, mirá lo que me dijeron, ¿qué hago? ¡¿Por qué no me dijiste?!". "El miércoles voy a tu casa y te tiño". El lunes a la mañana me llama un director muy querido por mí, de Canal 9, y me dice: "Luisa, te va a llamar Omar Romay porque se fue Jeanette Rodríguez y quiere que lo hagas vos". Lunes a la tarde me llama Omar, con lo que ya te conté: "Si querés saber, vení".