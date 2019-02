Consultado sobre si no había manera de poder tener un diálogo más civilizado con su ex mujer, dijo que "es difícil, porque cuando se sube una conversación de todo me graban, me mandan a un programa, no queda nada de lo que tendría que ser el vínculo". "No lo puedo hacer porque no encontramos esa armonía. Es triste porque yo quiero que haya buena onda, pero no lo encuentro", se lamentó, para luego referirse a si no había encontrado una mejor postura por parte de Mauro.