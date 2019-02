"El otro día pedí un delivery. Vino el chico, que no tendría más de 20 años, y me dijo: 'Ah, mi mamá te ama, ¿no trabajas más?' Y yo le digo: 'No, sabés que me retiré'. Me respondió: 'Claro, sí, ya muchos años, ¿no?' Yo estaba volviendo de Rusia con el tema del Mundial, estaba estrenando Re loca, que la vieron casi un millón de personas. Yo sentía que estaba realmente en un momento de mi carrera súper bueno, súper alto. Pero, claro, no tengo Instagram, no tengo Facebook, y el pibe me jubiló".