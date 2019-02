"El primer programa de VideoMatch lo vi en casa, con mi mujer. De repente, noté que nadie hablaba de motonáutica. Yo gané cinco campeonatos de la especialidad, corrí en Europa, tenía auspiciantes, y desde el 85 hacía un programa de radio. 'Me voy al canal', le dije a mi mujer. Y fui. Pedí con la producción pero mucha bola no me dieron, me mandaron a las oficinas de ESPN. Ahí fui a ver a Daniel Jacubovich, me presenté, le conté lo que hacía y me preguntó si tenía material. 'Sí, por supuesto', le contesté. Mentira, no tenía nada, un caradura. Entonces fui a ver a Daniel Scioli, ¿qué iba a hacer…? Le pedí material prestado. Volví con Jacu y le dije: 'Este es mi material'. Un chanta total. Gustó. Ahí, en la oficina que Marcelo tenía en calle Florida, me empezó a decir Lanchita. Así me nombró al aire. Y quedó".