El Salvador define su ruta a la gloria: Camino a Santo Domingo 2026 y el sueño de Brasil 2027

El Salvador buscará imponer su estilo de juego en el Grupo A ante rivales de la talla de Venezuela y Costa Rica (Cortesía La Selecta SV).

La Selección Mayor Femenina de El Salvador ha entrado oficialmente en la fase más determinante de su historia reciente. Con la oficialización de los grupos y el calendario de competencia para los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026, el combinado nacional ya conoce la hoja de ruta que deberá seguir en territorio dominicano del 29 de julio al 6 de agosto.

Este torneo no es solo una oportunidad para colgarse una medalla, sino el escenario donde se terminará de forjar el carácter de un equipo que busca la hazaña mundialista en noviembre.

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El sorteo ha sido exigente para la “Azul y Blanco”. El Salvador formará parte del Grupo A, donde compartirá escenario con la anfitriona República Dominicana, la potencia sudamericana Venezuela y un rival de peso en la región como Costa Rica.

El debut será el miércoles 29 de julio ante el equipo local, un partido que exigirá una concentración absoluta para manejar la presión de la grada. Posteriormente, el viernes 31 de julio, la Selecta se medirá ante Venezuela, un conjunto que destaca por su despliegue físico.

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Finalmente, cerrará la fase de grupos el domingo 2 de agosto ante las costarricenses, en un duelo que ya se ha convertido en un clásico del fútbol femenino centroamericano.

El Salvador compartirá el sector A con potencias regionales; una prueba de fuego para las aspiraciones de la Azul y Blanco en Santo Domingo 2026 (Cortesía Juego Directo).

Consolidación como potencia regional

Llegar a esta instancia no es producto del azar. El Salvador llega a estos compromisos habiendo escalado posiciones importantes en el ranking FIFA, consolidándose como la tercera fuerza de Centroamérica, solo por detrás de Costa Rica y Panamá. Este ascenso refleja el crecimiento táctico y la inversión en los procesos de selecciones nacionales, permitiendo que el equipo compita de igual a igual contra rivales que antes parecían inalcanzables.

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El combinado nacional afrontará este torneo con la moral en alto tras su destacada participación en los Juegos Centroamericanos Guatemala 2025, donde conquistaron la medalla de plata.

Esa experiencia previa ha dotado a las jugadoras de un “instinto competitivo” que será vital para buscar un lugar en el podio en Santo Domingo. Cabe destacar que este certamen es de vital importancia estratégica, ya que otorgará tres plazas para los Juegos Panamericanos Lima 2027 a las selecciones que logren las medallas de oro, plata y bronce.

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Bajo la dirección táctica, El Salvador ha logrado su mejor ubicación histórica en el escalafón de la FIFA, superando el invicto en la ronda clasificatoria (Foto cortesía Selecta Sv).

Antes de aterrizar en República Dominicana, el cuerpo técnico ha diseñado una ventana de amistosos de primer nivel para pulir detalles. El viernes 5 de junio, el Estadio Jorge “El Mágico” González abrirá sus puertas para recibir a Costa Rica, una prueba de fuego para medir el nivel actual ante el líder del área. Posteriormente, el martes 9 de junio, el equipo viajará a Ciudad de Guatemala para enfrentar a la selección local en el Estadio Cementos Progreso.

El horizonte mundialista: El choque ante Estados Unidos

Lo que hace que estos Juegos Centroamericanos y del Caribe sean tan especiales es lo que viene inmediatamente después. La Selecta Femenina mantiene un ojo puesto en el horizonte de noviembre de 2026, mes en el que disputarán la ronda definitiva de las eliminatorias hacia el Mundial de Brasil 2027.

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El destino ha querido que El Salvador se enfrente a la selección de Estados Unidos. Este partido no es solo un duelo deportivo, es el examen final de un proceso de años. La expectativa es clara: se espera que la Selecta utilice la competición de julio y agosto como un laboratorio de alta intensidad.

Una buena actuación en Santo Domingo, logrando la clasificación a los Panamericanos, enviaría un mensaje de autoridad al resto de la Concacaf: El Salvador ya no es una sorpresa, sino una realidad que pelea por un cupo en la máxima cita del fútbol mundial.

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