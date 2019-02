"Un día Marcelo me preguntó de qué cuadro era y, sin hablar, le hice entender que era de Independiente. Por eso me dijo que tenía una semana para hacerme de San Lorenzo, si no, no trabajaba más. Y yo pensaba: 'Este me echa'. Pero la gente empezó a llamar, preguntando cómo iba a echar a alguien por eso. Y al final, ese viernes me dijo que a la semana siguiente me quería ahí, pero que tenía que hacerme de San Lorenzo. Así, de la nada, aparecieron los primeros personajes que le llevaron la contra a Marcelo sin que se enojara: el Dinosaurio Bernardo y el Oso Arturo", dice en aquel libro de los 20 años de VideoMatch.