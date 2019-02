Porque entonces llegó el 14 de febrero y todas las promociones, las notas previas en los medios y la repercusión en redes sociales anunciaban que sabríamos si finalmente los conductores del noticiero estaban de novios. Allí se montó para eso una puesta especial: ambos muy juntos, muy cerca, en dos sillones fuera del set central de las noticias y… ¡hasta un piano! para que Axel se cante dos temas románticos. Y ahí entonces, hablaron de amor, de la hermosa relación de años trabajando allí y del real afecto que se tienen (ésto último no entra en discusión, se nota que es genuino). Pero de noviazgo, nada. Pero tampoco no tan cierto, porque al no decir que "no" tajantemente, la puerta sigue abierta para seguir alimentando el mito y la posibilidad de que se concrete ¿por qué no?, quizás, tal vez… ¿para el Día de la Primavera?.