Porque más allá que haya algo de marketing en esta historia, el público compró la relación de Cristina Pérez y Rodolfo Barili porque nació con las mejores armas, basadas en una sólida dupla profesional compuesta por dos de los más respetados profesionales de las noticias. Podemos decir muchas cosas y elaborar muchas teorías, pero no hay nadie que mire Telefe Noticias y no quiera que algún día, no muy lejano, Rodolfo arroje la rutina que tiene sobre su escritorio y tome en sus brazos a Cristina y finalmente la bese a la vista de todos, logrando picos de audiencia y sellando por fin la historia de amor más seguida de la televisión argentina.