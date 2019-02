"Para nosotros no es normal ser nosotros la noticia", siguió Pérez. Y remarcó: "En este mundo donde todo se maquiniza y nos convertimos en un like en una red social, que el amor genere algo, que se genera un vínculo donde está en juego lo humano, entre ustedes, nosotros y nosotros dos en este momento de la vida, nos cambió para siempre y no lo podemos creer".