Pero esto no sería lo único que Mauro haría en la nueva organización de radio El Mundo, según pudimos saber le ofrecieron también el servicio informativo de la emisora y también que se ocupe de ver la programación general, no es un cargo gerencial, pero si un cargo artístico. "Los nuevos dueños me pidieron que los ayude a buscar figuras para la radio. Me gusta que la radio vuelva a ser competitiva y voy a ayudar humildemente con lo que sé de periodismo después de tantos años de trabajo. Estoy ilusionado y sé que vamos a hacer algo potente con radio El Mundo", finalizó el periodista.