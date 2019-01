Pero ese día comenzó su despedida. Y con unas emotivas palabras se dirigió al público que muchas veces lo había aplaudido, riendo a carcajadas con sus personajes. "No me arrepiento de nada de lo que hice, son 78 años de los cuales muchos trabajé como actor. Quiero morirme sin darme cuenta. La muerte es un estado de ánimo: lo importante no es lo que uno se lleva, lo importante es lo que uno deja. Y si lo que yo dejé sirve para algo, bienaventurados sea el Señor", comentó el actor que supo secundar en alguna oportunidad al gran Alberto Olmedo.