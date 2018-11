"El/la actor/actriz que tiene discontinuidad laboral y quiere mantener la obra social paga una cuota de $ 400 que cubre a todo el grupo familiar. Si no la paga y no tiene aportes laborales al tercer mes pierde su condición de afiliado", comenzaba diciendo el comunicado de las asociación, en donde además se aclaraba que para que el actor volviera a reafiliarse debía "pagar lo adeudado y tener un aporte genuino laboral ya que la O.S.A. es una obra social sindical y no una prepaga".