Por su parte, destacó que debieron adaptar y cuidar el guión "para que no genere confusiones". "Tratamos de cuidar tanto el trato del hombre a la mujer como el de la mujer hacia el hombre. Sobre todo, respecto a los vínculos: por más que ella tenga una faceta de histérica, que no sea una loca y que él no se vuelva loco por estas cosas", sostuvo.