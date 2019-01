—No. A mí el feminismo me parece de lo más revolucionario, en el buen sentido de la palabra, etimológicamente, es algo que viene a cambiar estructuras que están arraigadas desde hace mucho tiempo. Cualquier movimiento que venga a cambiar algo arraigado es revolucionario, y toda revolución no se caracteriza por ser prolija: no podemos pedirle prolijidad a un movimiento que tiene que correr límites tan fuertes. Lo que importa acá es el contenido, entonces me parece que estar preocupándonos por algunas desprolijidades, excesos o como los quieras llamar de parte de este movimiento tan nuevo que tiene que gritar para hacerse oír… Alguien, en un programa de televisión, dijo algo que me pareció importante: "Si recibís un mail, una carta, de alguien que te escribe y te dice 'Estoy encerrada en el baño, me quedé con la llave del otro lado de afuera, se está prendiendo fuego la casa'", lo importante no es corregir: "Pero incendiado se escribe con c, y no con s". Hay momento para ponerse atentos a determinadas cosas, y en este momento las formas no es lo más importante. Siempre los contenidos son más importante, pero en determinados momento más que en otros.