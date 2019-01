La protagonista de la película es Yalitza Aparicio Martínez, de ascendencia mixteca -una comunidad aborigen que tiene idioma propio- y oriunda de Oaxaca. No tenía ninguna experiencia como actriz y a los 25 le llegó la oportunidad de su vida, cuando Cuarón la eligió para interpretar a Cleo. "Me encanta que Yalitza ocupe tapa de revistas (fue la tapa de Vogue México, en la edición de enero 2019), me fascina verla ahí porque ella también es América Latina", dice Rafael. Los rasgos y la fisonomía de Yalitza no son los que habitualmente eligen los productores de moda para sus revistas. Sin embargo, ella también logró patear el tablero y mostrarnos que ella puede. Hasta The New York Times la eligió como una de las mejores actrices de 2018. Yalitza está haciendo historia. Como Frida, como tantas otras mexicanas.