Silvina Escudero fue la elegida en el Bailando 2009. A diez años de aquel logro, es una de las pocas campeonas que se ha manifestado interesada en volver al programa. Así lo contó ella en una entrevista con Teleshow: "Los últimos años me ofrecieron y creí que por este cambio de mi bajo perfil no estaba preparada. No quería. Pero como ahora ya hay un notorio cambio, estaría desde otro lugar: me encantaría que me acompañen mis sobrinos, mostrar lo que vengo mostrando los últimos años".