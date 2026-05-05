Estos son los mensajes que los hombres nunca deberían enviarle a una mujer por redes sociales: creador de contenido explicó por qué

Lucho Salazar causa revuelo con sus consejos sobre mensajes que nunca debes enviarle a una mujer por redes sociales - crédito @luchosalazar_/IG

El influenciador Lucho Salazar, conocido en redes sociales por su estilo directo y su tono caribeño, volvió a generar conversación digital tras publicar un video en el que enumera los mensajes que, según su criterio, los hombres nunca deberían enviarle a una mujer por redes sociales.

Desde Bogotá, donde reside actualmente, el creador de contenido —originario de la costa Caribe— compartió su opinión sin filtros, apelando a un lenguaje coloquial que rápidamente conectó con miles de usuarios y el clip, que ya suma múltiples reproducciones, se convirtió en tema de debate entre internautas que se identificaron con sus recomendaciones.

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El video inició con una advertencia clara: “Mensaje que nunca debes enviarle a una mujer, papi, nunca. Chicas, compártanlo como indirecta...”. y a partir de ahí, Salazar desglosó tres ejemplos concretos que, según él, pueden arruinar cualquier intento de conversación o acercamiento.

El primero de ellos apunta a un saludo que, aunque popular, resulta contraproducente: “Mensaje número uno: ‘hola perdida’. ¿Hola perdida qué, mi rey? ¿Qué es esa hijueputa forma de saludar? Si tú lo que quieres es verte con esa vieja diciéndole: ‘hola perdida’, no vas a conseguir nada. Lo mejor que puedes hacer es saludar normal”, expresó el creador de contenido.

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El divertido video de Lucho Salazar que pone en jaque a los hombres en redes: lo que no debes escribirle a una mujer - crédito @luchosalazar__/tiktok

En su análisis, el influenciador insistió en que la clave está en la naturalidad y el respeto, evitando frases genéricas o desgastadas que pueden generar rechazo inmediato. Su mensaje, aunque cargado de humor, también busca cuestionar ciertas prácticas comunes en la interacción digital, según comentó.

Es por esto que el segundo ejemplo que mencionó tiene que ver con la falta de claridad a la hora de invitar a salir a la mujer: “Mensaje número dos: ‘¿Cuándo te dejas ver?’. No, papi, así no. Si lo que quieres es invitarla a salir, ponte creativo, mi rey. ¿Yo qué haría si fuera tú? Habla claro, compadre: ‘Mi vida, ¿qué vas a hacer el viernes? Que quiero verte, vamos a tal lado’. Listo, papi, si ya no quiere, dice no, y si quiere, dice sí”.

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Para Salazar, la honestidad y la intención directa son más efectivas que los rodeos. En ese sentido, sugirió que los hombres deben ser más propositivos y concretos al momento de comunicarse, evitando ambigüedades que puedan generar desinterés.

Finalmente, el influenciador abordó uno de los comportamientos más criticados en redes sociales: solicitar fotos. “Y mensaje número tres: ‘Mándame una fotico’. No, papi, es que no hay peor forma de cagarla. No le pidas foticos, que eso te hace ver intenso. Si ella te quiere mandar una foto, te la manda. Si no, cállate, hijueputa, no le pidas fotos”.

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Lo que nunca deberías escribir al iniciar chat con una mujer, según Lucho Salazar - crédito @luchosalazar_/IG

Las reacciones no se hicieron esperar. Mientras algunos usuarios celebraron la sinceridad del mensaje y lo compartieron como una “guía básica” para evitar errores, especialmente las mujeres que están de acuerdo con el tipo de mensajes que reciben y que no les generan nada, otros debatieron sobre el tono, la forma y la intensión.

“Cariño sabes demasiado, me encanta”, “Amor, por eso me encantas...la tienes clara”, “Me encantaría que un personaje viera todos tus vídeos, para ver si aprende”, “Como fuera que todos los hombres vieran en esto para que entiendan”, “La pedida de fotos nos tienen cansadas”, “No más pedida de fotos”, “Uy toda la razón”, “Yo creo que nos estas dando duro a los manes”, “Eso depende de la bebé”, “Uno sabe a quién le escribe qué y cómo”, dicen algunos de los comentarios que dejaron en el video.

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El video puso sobre la mesa un tema recurrente en la era digital: la forma en que se construyen las relaciones a través de redes sociales y retomó una conversación que, según los textos de las mujeres, es algo de lo que se espera se hable más.