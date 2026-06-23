Los ingresos por exportaciones petroleras de Venezuela llegaron a unos 5.000 millones de dólares

Plataformas petroleras y bombas de extracción en el Lago de Maracaibo, en Cabimas, Venezuela, 26 de enero de 2026 (REUTERS/Leonardo Fernández Viloria)

Durante el primer trimestre del año, Venezuela registró ingresos por exportaciones petroleras de 5.491 millones de dólares, según datos publicados por el Banco Central de Venezuela (BCV). Esta cifra representa un aumento del 21% en comparación con el mismo período de 2025, cuando los ingresos alcanzaron 4.518 millones de dólares.

El BCV difundió la balanza de pagos con el desglose de los ingresos por sector, en un contexto en el que Estados Unidos impulsa la apertura de Venezuela a nuevas inversiones, tras la captura de Nicolás Maduro durante un operativo militar ocurrido en enero.

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El crecimiento de los ingresos coincide con el incremento de las exportaciones, que, según información de Estados Unidos divulgada a comienzos de mes, alcanzaron 1,25 millones de barriles diarios (bd), considerado el “nivel más alto” para el país en “siete años”.

El encargado de negocios estadounidense, John Barrett, atribuyó este aumento al plan de tres fases para Venezuela elaborado por el secretario de Estado, Marco Rubio, y el presidente Donald Trump (estabilización, recuperación y transición) tras la captura de Maduro.

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Crudo venezolano (Europa Press)

Datos oficiales recogidos en el informe de mayo de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) señalan que la producción de crudo venezolana creció un 22,9% entre enero y abril.

Venezuela posee las mayores reservas probadas de crudo del mundo, con unos 303.000 millones de barriles, equivalentes al 17% del total global. La mayor parte se sitúa en la Faja del Orinoco, donde el crudo extrapesado requiere tecnología avanzada y grandes inversiones para su explotación.

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Una proyección de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), publicada en abril, estima que Venezuela obtendrá en 2026 más de 22.000 millones de dólares por exportaciones petroleras, superando en más de 50% los 14.713 millones de dólares ingresados el año pasado.

El Banco Central también reportó que los ingresos no petroleros en el primer trimestre sumaron 2.268 millones de dólares, un 15% más respecto al mismo período del año anterior.

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