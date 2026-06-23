Jorge Macri anticipó que buscará otro mandato en 2027: “Deseo tener cuatro años más de gestión”

Jorge Macri confirmó que pretende competir por la reelección al frente de la Ciudad de Buenos Aires y aseguró que aspira a continuar con los proyectos que impulsa su administración. Además, analizó temas de seguridad, situación económica, asistencia social y la relación con la provincia de Buenos Aires.

En diálogo con el staff de Infobae a las Nueve —integrado por Gonzalo Sánchez, Tatiana Schapiro, Ramón Indart y Cecilia Boufflet—, Macri confirmó: “Deseo tener cuatro años más de gestión. Los planes que estamos llevando adelante y la planificación estratégica, desde el subte a toda una transformación muy grande de movilidad de la ciudad, tiene que dar un salto cualitativo grande”, afirmó. El mandatario porteño sumó: “Amo esta tarea, amo esta ciudad”.

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Durante la entrevista, Macri defendió la reciente aprobación de la ley que endurece las sanciones contra los denominados trapitos. Según explicó, se trató de una demanda sostenida de los vecinos.

“Era un reclamo fuerte de la gente en las reuniones de vecinos y en los medios. Situaciones violentas muchas veces que escalaban ya situaciones de inseguridad porque golpeaban, rompían”, señaló.

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El mandatario porteño sostuvo que las herramientas existentes resultaban insuficientes. “Lo único que podíamos hacer con un trapito era ponerle una multa. Y sinceramente, el trapito cargaba a la policía literalmente. Se nos reía el trapito con la multa”, afirmó.

Además, destacó la aprobación de otras iniciativas en la Legislatura, entre ellas la creación de un banco genético para delincuentes y cambios vinculados a la Verificación Técnica Vehicular (VTV).

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“Haber podido desregular la VTV me parece que está bueno terminar con ese curro”, expresó. En materia de seguridad, también defendió el denominado “operativo muro”, orientado a reforzar los controles en los accesos a la Capital Federal.

“Mi preocupación es el delito en general, más allá del domicilio que tenga el delincuente. Me puede pasar que sea un delincuente de la ciudad que se quiere escapar a la provincia o un delincuente de provincia que está tratando de entrar a la ciudad. A mí me da lo mismo. El delincuente que sea lo quiero agarrar”, sostuvo.

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La Legislatura porteña aprobó la Ley Antitrapitos propuesta por Jorge Macri

Según detalló, la administración porteña secuestró “quince mil vehículos” y “más de cuarenta mil motos” en distintos operativos.

Otro de los temas centrales fue la política frente a las usurpaciones. Macri ratificó una postura de endurecimiento y aseguró que la Ciudad avanzará con desalojos cuando existan riesgos estructurales o situaciones de ocupación ilegal.

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“Si a vos te usurpan una casa en la ciudad de Buenos Aires, tenés más chances de recuperarla que si te la usurpan en provincia”, afirmó.

Luego agregó una de las frases más contundentes de la entrevista: “Yo lo que necesito es que la gente invierta en mi ciudad y que se sienta más segura que en otro lado. Esa es una definición del tipo de gobierno que quiero ser. Y no: ‘Bueno, me parecería que sería bueno que no usurpes’. Loco, usurpaste, sos mi enemigo”.

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Respecto de la situación económica, Macri planteó diferencias con el Gobierno nacional sobre los problemas que atraviesan los sectores medios.

“Lo que ve todo el mundo: consumo. Consumo, sobre todo en las grandes ciudades”, respondió cuando le preguntaron qué le faltaba a la gestión económica de Javier Milei.

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“La economía del día a día está tensa, sobre todo en las grandes urbes”, agregó.

También sostuvo que “cuatro de cada diez personas en la ciudad de Buenos Aires” tienen deudas y vinculó ese fenómeno con la pérdida de poder adquisitivo y el aumento del endeudamiento familiar.

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Al mismo tiempo, valoró algunos aspectos de la política económica nacional. “El equilibrio fiscal, el superávit, la estabilidad del dólar. Que no estemos todos los días desesperados viendo cada quince minutos cuál es el dólar del día”, indicó.

En otro tramo de la entrevista, volvió a reclamarle a la provincia de Buenos Aires por la asistencia a personas en situación de calle y cuestionó la falta de dispositivos de contención.

“Hay un marco legal que obliga a la provincia a tener esos lugares. No los tienen. Entonces, la gente viene a buscar abrigo donde trata de conseguirlo. Si no cumplís con una responsabilidad, yo tengo derecho a reclamártelo”, sostuvo.

Incluso anticipó la posibilidad de avanzar judicialmente. “Voy a ir acumulando dato a dato hasta que un día le presento una demanda”, afirmó.

Sobre la situación social, indicó que aumentó la cantidad de personas en la calle durante el día, aunque señaló que quienes rechazan ayuda estatal se mantienen “entre mil seiscientas y dos mil personas por noche”.

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