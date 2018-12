Casi 481 mil likes y aún muchísimas más reproducciones: 2.5 millones. Y un amor que no tiene medida posible… Aquel que Pampita siente por su hija Blanca Vicuña, a quien recordó en Instagram con este video; lo acompañó con el emoticón de un corazón roto, que es el de todos. Porque resulta imposible no conmoverse con esta imagen. Y no entender, además, a la vida desatenta y a la muerte enamorada de la cual hablaba el poeta Miguel Hernández. Blanca se fue a sus seis años, el 8 de septiembre de 2012. Carolina la extrañará por siempre, sin importar cuál sea el año.