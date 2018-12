Hace tiempo corren rumores de una mala relación entre Ivana Icardi y su cuñada, Wanda Nara. Rumores que fueron confirmados por la propia ex Gran Hermano a mediados de año en su cuenta en Instagram. "Iría más seguido a ver a mis sobrinas pero hay un dicho que dice 'no vayas donde no te inviten, no te metas en lo que no te importa, no hables de lo que no sabés. Ella dijo cosas muy feas de mí cuando iba a entrar a GH, sin motivos. No guardo rencor, pero a ella tampoco le interesa que esté muy cerca de ella", dijo en aquella oportunidad.