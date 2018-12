—Cuando era más chiquitita, con más inseguridades, me preocupaba mucho. Como que me indignaba. Ahora ya no porque es todo muy anónimo. Y no sé, yo me siento muy feliz. Si alguien me insulta o me dice algo en Instagram, yo lo bloqueo, ya fue. No me gusta tener followers que me están diciendo cosas negativas. Lo mismo hago en mi vida, eh: venís y me decís algo terrible y no te hablo.