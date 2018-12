Es el caso de Meryl Streep que utilizó sus talentos de comediante musical (como lo hizo en Mamma Mía) para este rol. Su compañera Blunt, tuvo el atrevimiento de comentar acerca de Streep "Ella está completamente loca en este papel, loca y muy divertida". Por otro lado, Emily Blunt no quiso guiarse con los rasgos que hizo Julie Andrews, prefirió ir por otro camino ya que es un desafío muy complicado superar la actuación de la ganadora de Oscar. Blunt releyó la novela original, la cual Disney desaprueba, y decidió manifestar sus dotes como ella se lo imaginó leyendo el libro. "Esta va a ser mi versión, yo no quería interpretar a Julie Andrews porque lo que hizo ella debería estar atesorado y preservado, no destrozado por mi" y agregó "Mary es muy extravagante, muy grosera, vana y elegante. La soledad natural de Julie brilla, pero incluso ella es más tierna en La novicia rebelde que en Mary Poppins"