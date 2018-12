"Yo siempre le creí a Calu, y le creo a Thelma, y estoy con ella", agregó, aun cuando por aquel tiempo la hija de Gloria Carrá buscaba no responder las preguntas de los periodistas sobre Darthés y Calu: "Es mi compañero, yo me llevo bien", declaraba, y poco más. Ahora, Torres justifica esa postura: "Lo que hice fue guardarme. No era momento de hablar porque por primera vez estaba en la cabeza de una tira y corría riesgo mi laburo. Tenía que cuidar eso. No era mi momento de salir a decir lo que yo opinaba sobre Juan por miedo a perder mi trabajo".