Como un reencuentro de la secundaria, (aunque la mayoría de ellos terminó hace muy pocos años), los nominados se vieron con sus amigos a quienes no veían desde hacía un tiempo y se sintieron como en su casa. Pero el contacto no fue solo entre ellos y no dudaron cruzar las vallas de la alfombra para estar con sus seguidores, sacarse selfies y charlar.