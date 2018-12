"Claro, pero hay algo que me hace ruido: escrachar a una persona que la Justicia no determinó si es culpable -alegó Granata-. O sea, me parece importantísimo que primero esté la denuncia y que la Justicia resuelva, porque escrachar a alguien que no sabemos, porque la verdad no sabemos si es o no culpable… Eso es lo que me hace ruido".