—Me cuesta mucho ver la realidad como hablábamos recién en el macro; yo me guío por lo que veo más cerca. En lo personal, veo que hemos aceptado que las cosas son de esta manera y tenemos que jodernos. Hace rato. No sé si está bueno eso. Para mí está bueno pensar que las cosas realmente pueden estar mejor, y no solo pensar sino trabajar en función de eso. También creo que cuando las cosas se pintan de una manera tan cruel la gente tiende a ponerse más egoísta todavía. Cuando vos decís: "La calle es un peligro", te ponés más desconfiado. Cuando decís: "Hay poco trabajo", cuidás más el tuyo y tratás de no ayudar al de al lado. Toda esta situación de "Bueno, me cuido yo", cierto triunfo del individualismo en general, y creo que es mundial, me parece una pena. Y me parece una pena más nosotros como país que todavía ni siquiera nos llegamos a conformar, todavía no sabemos ni quiénes somos nosotros.