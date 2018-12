—La verdad que no lo sé, no lo sé… Pero es emocionante sentir de golpe desde la platea que te piden canciones que vos hace tiempo no cantás o que dejaste olvidadas, no se sabe bien por qué porque a veces no entran en el listado. Y es hermosísimo encontrarse con gente que quizás sepa más de la obra que uno mismo. O que por lo menos tengan mejor memoria. Es muy lindo eso.