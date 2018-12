Además, rechazó un fragmento de la dura editorial de Martin. "No lo hizo adrede, pero Matías habló de adicción. La comida no es una adicción. La obesidad es una enfermedad. Pero cuando él dice adicción, ¿sabés la cantidad de mensajes que me dicen: 'Yo sé lo que es estar perdido en la merca'? La gente lo toma para cualquier lado, aunque estoy seguro de que no lo hizo para lastimarme ni para que la gente piense qué… pero hay cosas que suceden. Yo no hice nada para lastimarlo".