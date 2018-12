"Siento que lo que queda instalado como visión general es: 'Lo echaron porque está enfermo, ahora no les sirve', 'Lo abandonaron en su peor momento unos amigos que a los que les dio todo'. Y esa visión me parece muy injusta, dolorosa y me obliga a defenderme porque me siento atacado", comenzó diciendo Martin, para de inmediato explayarse sobre "una adicción" de Cabito "que se acaba de descubrir, y no es nueva".