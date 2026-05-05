Política

Escándalo en Villa Gesell: agredieron a concejales opositores que votaron contra el presupuesto municipal

La principal afectada fue Clarisa Armando, del bloque PRO, que vinculó el ataque a militantes del kirchnerismo. "Representan al sindicato municipal y fueron convocados públicamente por los funcionarios", indicó

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El momento de la votación que terminó en escándalo y agresiones (Mila Manfredi en X)

La última reunión del Concejo Deliberante de Villa Gesell terminó en violencia, anoche, cuando ediles opositores a la gestión local de Gustavo Barrera fueron agredidos físicamente dentro del recinto tras votar en contra del presupuesto municipal para 2026. Videos difundidos en redes sociales mostraron el episodio, que provocó un repudio inmediato tanto del PRO como de La Libertad Avanza.

La principal afectada -según se puede ver en el video- fue Clarisa Armando, de la bancada PRO en Villa Gesell. En diálogo con radio Rivadavia, la concejal relató que la discusión se realizó “en un marco de mucha violencia convocada por el intendente y los funcionarios y por el sindicato de camioneros”. En el momento en que la votación resultó negativa, comenzaron las agresiones.

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“Primero dentro del recinto y después cuando tuvimos que salir. Tuve que salir a acompañar a una de las concejales que se descompensó a la ambulancia, nos atacaron físicamente, no solo a nosotras, sino al personal de salud que se había hecho presente para asistir a la concejal”, sostuvo Armando.

Y señaló como agresores a “militantes del kirchnerismo que representan al sindicato municipal, convocados públicamente por los funcionarios”. Además, apuntó directamente contra el intendente Barrera: “Este es el modelo justamente kirchnerista, que los resultados son como ellos quieren o son a la fuerza”. La concejala agregó que la violencia estuvo acompañada de amenazas: “Hubo amenazas. En Villa Gesell vivimos 45.000 habitantes, que nos conocemos todos, que al día siguiente salimos a la calle y saben dónde vivimos, nos encontramos en el súper, en la carnicería”.

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Soledad Martínez, Clarisa Armando y Cristian Ritondo
Soledad Martínez, Clarisa Armando y Cristian Ritondo (Foto cedida)

Respecto a la actuación de las autoridades, la concejal del PRO afirmó: “La presidenta del Concejo, en ningún momento pidió el orden, ni la intervención de la Secretaría de Seguridad ni de la Policía. La poca fuerza policial que estaba presente la habíamos solicitado nosotros. Abrieron todas las puertas, dejaron que entraran, dejaron que pudiéramos salir sin protección. Realmente liberaron para que esto pasara”.

Sobre el presupuesto rechazado, la edil detalló que el proyecto “disparaba las tasas municipales a un 80%, aumentaba el gasto público, creaba nuevas secretarías y el impuesto a la nafta”, en un contexto en el que “todo el país está achicando en gastos y achicando las plantas políticas”. También reveló el trasfondo político del conflicto con el sindicato de camioneros: “Declararon que habían usado el sindicato de camioneros para ganar la elección y ahora le incumplió. Por eso también se estaban manifestando ayer, porque le hizo un recorte del servicio de barrido en la ciudad, que eso ha sido parte del acuerdo que había tenido el sindicato de camioneros con el intendente para ganar la elección”.

El concejal Luis Vivas también fue golpeado, según informaron medios locales de Villa Gesell. Tras los disturbios, los ediles opositores radicaron una denuncia policial y permanecieron dentro del edificio durante varias horas mientras se desplegaba un operativo de seguridad en la zona. Armando anticipó que ampliarían la denuncia ante la fiscalía: “Vamos a ir todos los concejales a la fiscalía para dejar asentada la denuncia y pedir la protección desde la justicia”.

Repudios

La Libertad Avanza, a través de un comunicado, calificó lo ocurrido como de “gravedad institucional inaceptable” y advirtió que el presupuesto impulsado por el oficialismo “contempla un aumento cercano al 50% que no es gratuito", sin que “lo terminan pagando los vecinos a través de tasas más altas”. El espacio denunció que “personas vinculadas al intendente irrumpieron con actitudes patoteras, increpando y agrediendo a los concejales”, quienes debieron ser asistidos y retirados “en ambulancia y patrullero”. El texto remarcó: “No se trató de un hecho aislado, sino de una expresión más de un modelo que, cuando es cuestionado, responde con aprietes en lugar de argumentos”.

En tanto, también manifestaron su repudio Julio Garro, ex intendente de La Plata, que exigió “una investigación inmediata, identificación de todos los responsables y sanciones ejemplares” y calificó los hechos como “actos mafiosos, propios de quienes desprecian la ley y la convivencia democrática”.

Martín Yeza, diputado nacional y ex intendente de Pinamar, pidió garantías de seguridad para los representantes opositores del distrito. Julián Bussetti, diputado provincial, exigió respeto por las instituciones democráticas.

Laura Alonso, legisladora porteña y ex titular de la Oficina Anticorrupción, también se sumó al repudio y reclamó condiciones para el ejercicio democrático en el municipio. La diputada nacional Florencia De Sensi, a su vez, dijo: “Estamos con vos. Lo que te hicieron anoche es la muestra de lo que son: violentos y antidemocráticos. Mandaron una patota porque no pudieron salirse con la suya. Eso lo dice todo de ellos. ¡Fuerza!”.

Desde el PRO, tanto a nivel provincial como a nivel nacional, también se repudiaron los hechos: “El oficialismo kirchnerista mandó una patota a golpear a nuestra concejal y a toda la oposición que se negó a avalar su presupuesto. Les pegaron dentro del recinto. Le patearon la ambulancia a otra concejal que se descompensó”.

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