Colombia

‘Influencer’ Valentina Mor sorprendió al quedar en libertad horas después de ser capturada por presunto robo a un extranjero: “La plata lo mueve todo”

El señalamiento contra la creadora de contenido no prosperó judicialmente. Según la joven, recuperó la libertad porque no hubo delito comprobado ni denuncia de la supuesta víctima

Guardar

Sin denuncia formal, la influencer Valentina Mor Velásquez fue liberada tras ser señalada por intento de hurto - crédito @ jonatan._.escobar / TikTok

La creadora de contenido Valentina Mor Velásquez recuperó su libertad tras haber sido capturada por la Policía Nacional en Medellín, luego de verse involucrada en un confuso episodio relacionado con el presunto intento de hurto a un turista extranjero.

El caso tuvo lugar en el barrio Colón, donde Mor Velásquez se desplazaba en un vehículo junto a dos hombres. Las patrullas policiales interceptaron el automóvil tras recibir reportes sobre movimientos bancarios irregulares y el posible uso indebido de tarjetas de crédito pertenecientes a un ciudadano extranjero.

PUBLICIDAD

De acuerdo con los reportes oficiales, al momento de la intervención los ocupantes del vehículo se encontraban en aparente estado de embriaguez. Los testimonios iniciales y la información recolectada en la zona señalaban la posibilidad de un intento de hurto. Sin embargo, la situación no derivó en capturas judiciales.

El motivo central fue la ausencia de una denuncia formal por parte de la supuesta víctima. Las autoridades confirmaron que, bajo el marco jurídico colombiano, sin una denuncia presentada ante las instancias competentes, no es posible avanzar en la judicialización del caso.

PUBLICIDAD

Influencer Valentina Mor quedó libre por falta de denuncia tras confuso episodio con extranjero en Medellí - crédito Instagram @ValentinaMorOficial19
Influencer Valentina Mor quedó libre por falta de denuncia tras confuso episodio con extranjero en Medellí - crédito Instagram @ValentinaMorOficial19

Tras la viralización del caso en redes sociales, Valentina Mor sorprendió a sus seguidores al realizar una transmisión en vivo, en la que afirmó encontrarse bien y explicó que había sido liberada porque, según sus palabras, no cometió ningún delito. “Estoy bien, mi gente, gracias a Dios, gracias, mi gente bella, por el apoyo. Ya me soltaron, estoy en la calle, en estos momentos estoy por el barrio Antioquia, yo le doy gracias a Dios que estoy en la calle porque la plata lo mueve todo”, dijo la venezolana.

Después se conoció un nuevo video en el que la creadora de contenido explica por qué fue dejada en libertad. “Si hubiera sido un robo, yo estaría en fiscalía, ahí me pasan a una URI y de ahí me pasan a la cárcel de mujeres, pero yo estoy aquí en libertad gracias a Dios, y eso es porque no le he hecho daño a nadie”, añadió.

Temas Relacionados

Valentina Mor Velasquezrobo a un extranjeroMedellínColombia-NoticiasColombia-Entretenimiento

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Sergio Fajardo arremetió contra Paloma Valencia tras su llamada al presidente ecuatoriano Daniel Noboa: “Payasada política”

En diálogo con Infobae Colombia, el candidato presidencial lamentó las tensiones entre ambas naciones y señaló que en una eventual administración suya retomará los diálogos con el país vecino para evitar afectaciones al comercio binacional

Sergio Fajardo arremetió contra Paloma Valencia tras su llamada al presidente ecuatoriano Daniel Noboa: “Payasada política”

Trabajadora de un hotel en Medellín fue agredida por un turista tras rechazar una de sus peticiones: el hecho quedó registrado en video

Un incidente registrado en un hospedaje de la ciudad dejó a una empleada lesionada, lo que generó reacciones y demandas de acciones preventivas por parte de la comunidad

Trabajadora de un hotel en Medellín fue agredida por un turista tras rechazar una de sus peticiones: el hecho quedó registrado en video

Karol G sorprendió a sus fans con la entrega de boletas gratis para sus conciertos en 2026: así pueden participar

La expectativa por el regreso de la colombiana a los escenarios internacionales sigue creciendo. La cantante confirmó una dinámica para regalar entradas a sus fans en cada concierto de su próxima gira mundial, que arranca el 24 de julio y ya suma más de 60 fechas anunciadas

Karol G sorprendió a sus fans con la entrega de boletas gratis para sus conciertos en 2026: así pueden participar

Estos son los ciclistas colombianos confirmados para el Giro de Italia 2026

A la espera de la confirmación de Egan Bernal en la ronda italiana, el bogotano Santiago Buitrago y el boyacense Einer Rubio harán parte de la primera grande del año

Estos son los ciclistas colombianos confirmados para el Giro de Italia 2026

Cuántos votos necesitaría un candidato para ser presidente en primera vuelta en Colombia: este es el dato según el censo electoral

La jornada electoral del 31 de mayo de 2026 se desarrollará bajo un sistema en el que solamente quien alcance más de la mitad de los sufragios válidos podrá asumir la jefatura de Estado sin balotaje

Cuántos votos necesitaría un candidato para ser presidente en primera vuelta en Colombia: este es el dato según el censo electoral
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Vehículo del Inpec fue incinerado en una carretera entre Cesar y Norte de Santander: funcionarios estaban trasladando a un preso

Vehículo del Inpec fue incinerado en una carretera entre Cesar y Norte de Santander: funcionarios estaban trasladando a un preso

Desde 2022 se han registrado más de 600 atentados de grupos armados ilegales en Cauca y Valle, señaló Fundación Ideas para la Paz

Colombia ocupó el primer lugar del continente en incautaciones de cargamentos de cocaína durante el 2025: los retos para la región en lucha antidrogas

Casi 40.000 colombianos viven confinados por grupos armados y la Defensoría alerta que la crisis se agrava en 2026

El Estado colombiano pedirá perdón por la masacre de Bojayá, en la que inocentes murieron en una iglesia

ENTRETENIMIENTO

Karol G sorprendió a sus fans con la entrega de boletas gratis para sus conciertos en 2026: así pueden participar

Karol G sorprendió a sus fans con la entrega de boletas gratis para sus conciertos en 2026: así pueden participar

La Segura salió en defensa de Aida Victoria Merlano tras las críticas por dejar a su bebé para ingresar a ‘La Mansión VIP’: “Abandonar es no hacerse cargo de su hijo”

Raúl Ávila, el arquitecto colombiano de la Met Gala, dio detalles de cómo fue la organización del famoso evento en Nueva York

Este fue el poderoso guiño de Maluma a sus raíces colombianas que deslumbró en la Met Gala 2026

Maluma compartió el detrás de cámaras de su paso por la Met Gala junto a la marca de lujo Tom Ford: “La historia se escribe en equipo”

Deportes

Estos son los ciclistas colombianos confirmados para el Giro de Italia 2026

Estos son los ciclistas colombianos confirmados para el Giro de Italia 2026

Leicy Santos, jugadora de la selección Colombia, explicó por qué se sometió a una operación de senos: “Eran un impedimento”

Así calificó la prensa portuguesa a Luis Javier Suárez tras su gol con el Sporting Lisboa: “Difícil misión”

La selección de Uzbekistán, rival de Colombia, dio a conocer la lista de jugadores previo al Mundial de 2026

Javier Hernández Bonnet lanzó una dura crítica al dueño del Independiente Medellín tras el escándalo con los hinchas: “Pobreza y pequeñez intelectual”