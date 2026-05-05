‘Influencer’ Valentina Mor sorprendió al quedar en libertad horas después de ser capturada por presunto robo a un extranjero: “La plata lo mueve todo”

Sin denuncia formal, la influencer Valentina Mor Velásquez fue liberada tras ser señalada por intento de hurto - crédito @ jonatan._.escobar / TikTok

La creadora de contenido Valentina Mor Velásquez recuperó su libertad tras haber sido capturada por la Policía Nacional en Medellín, luego de verse involucrada en un confuso episodio relacionado con el presunto intento de hurto a un turista extranjero.

El caso tuvo lugar en el barrio Colón, donde Mor Velásquez se desplazaba en un vehículo junto a dos hombres. Las patrullas policiales interceptaron el automóvil tras recibir reportes sobre movimientos bancarios irregulares y el posible uso indebido de tarjetas de crédito pertenecientes a un ciudadano extranjero.

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De acuerdo con los reportes oficiales, al momento de la intervención los ocupantes del vehículo se encontraban en aparente estado de embriaguez. Los testimonios iniciales y la información recolectada en la zona señalaban la posibilidad de un intento de hurto. Sin embargo, la situación no derivó en capturas judiciales.

El motivo central fue la ausencia de una denuncia formal por parte de la supuesta víctima. Las autoridades confirmaron que, bajo el marco jurídico colombiano, sin una denuncia presentada ante las instancias competentes, no es posible avanzar en la judicialización del caso.

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Influencer Valentina Mor quedó libre por falta de denuncia tras confuso episodio con extranjero en Medellí - crédito Instagram @ValentinaMorOficial19

Tras la viralización del caso en redes sociales, Valentina Mor sorprendió a sus seguidores al realizar una transmisión en vivo, en la que afirmó encontrarse bien y explicó que había sido liberada porque, según sus palabras, no cometió ningún delito. “Estoy bien, mi gente, gracias a Dios, gracias, mi gente bella, por el apoyo. Ya me soltaron, estoy en la calle, en estos momentos estoy por el barrio Antioquia, yo le doy gracias a Dios que estoy en la calle porque la plata lo mueve todo”, dijo la venezolana.

Después se conoció un nuevo video en el que la creadora de contenido explica por qué fue dejada en libertad. “Si hubiera sido un robo, yo estaría en fiscalía, ahí me pasan a una URI y de ahí me pasan a la cárcel de mujeres, pero yo estoy aquí en libertad gracias a Dios, y eso es porque no le he hecho daño a nadie”, añadió.

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