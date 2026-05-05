Costa Rica

¡Plato fuerte en Orlando! Costa Rica e Inglaterra protagonizarán un amistoso imperdible

Doce años después de aquel histórico empate en el Mundial de Brasil 2014, Costa Rica e Inglaterra vuelven a verse las caras en un escenario que promete chispas. El Inter&Co Stadium en Orlando será el epicentro de un nuevo capítulo entre ticos y británicos este 10 de junio

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Banderas de Costa Rica e Inglaterra ondean en un estadio de fútbol. Jugadores caminan por el césped y las gradas están llenas de aficionados.
Banderas de Costa Rica e Inglaterra ondean en el estadio de Orlando durante un amistoso con jugadores en el campo y aficionados en las gradas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El camino hacia la Copa del Mundo 2026 entra en su fase más crítica, y para la Selección Nacional de Costa Rica, el calendario ha reservado un desafío de proporciones monumentales. El próximo 10 de junio de 2026, a las 2:00 p.m. hora de Costa Rica (4:00 p.m. hora local), el Inter&Co Stadium en Orlando, Florida, será el escenario donde “La Sele” se verá las caras ante una de las potencias mundiales: Inglaterra.

Este duelo no es un amistoso más. Para la escuadra dirigida por Thomas Tuchel, es el ensayo final, el último ajuste de piezas antes de su debut mundialista. Para Costa Rica, representa la oportunidad de medir fuerzas contra la élite y cerrar con broche de oro una fecha FIFA de junio que busca consolidar el recambio generacional del fútbol tico.

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El Inter&Co Stadium, casa del Orlando City de la MLS, se transformará en una sucursal del fútbol internacional. La elección de esta sede no es casualidad; la cercanía logística y el clima de Florida ofrecen condiciones ideales para que ambos equipos finalicen sus campamentos de preparación.

Inglaterra llega a este compromiso tras enfrentar a Nueva Zelanda en Tampa apenas unos días antes, buscando aceitar una maquinaria ofensiva que asusta a cualquier rival. Costa Rica, por su parte, llega con la responsabilidad de demostrar que el orden táctico y la garra que históricamente le han permitido tutearse con los grandes siguen vigentes.

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Con la mira puesta en el perfeccionamiento táctico, Costa Rica asume uno de los retos más complejos de los últimos años (Cortesía ESPN).
Con la mira puesta en el perfeccionamiento táctico, Costa Rica asume uno de los retos más complejos de los últimos años (Cortesía ESPN).

El historial entre ambas naciones es corto pero significativo. Los aficionados costarricenses guardan en su memoria aquel 24 de junio de 2014 en Belo Horizonte. En esa ocasión, una Costa Rica ya clasificada a octavos de final como líder del “Grupo de la Muerte” sostuvo un empate 0-0 ante una Inglaterra eliminada, sellando una de las páginas más gloriosas del fútbol nacional.

Sin embargo, el último antecedente data de junio de 2018, en un amistoso previo al Mundial de Rusia, donde los ingleses se impusieron con un cómodo 2-0 en Leeds, gracias a los goles de Marcus Rashford y Danny Welbeck. Aquel partido mostró la brecha física y de velocidad que los ticos intentarán acortar en esta nueva edición en suelo estadounidense.

¿Qué se espera de la selección de Costa Rica?

Para la “Tricolor”, este partido es un examen de graduación. Tras los altibajos en las eliminatorias y los recientes fogueos de marzo ante rivales como Jordania e Irán, el cuerpo técnico necesita respuestas claras. Aquí los puntos clave que se esperan del equipo nacional:

  1. Solidez defensiva bajo presión: Enfrentar a nombres como Jude Bellingham, Harry Kane o Phil Foden requerirá una concentración perfecta. Se espera ver un bloque defensivo compacto que no ceda espacios entre líneas.
  2. Transiciones rápidas: Ante un equipo que suele dominar la posesión como el inglés, Costa Rica deberá apostar a su histórica velocidad por las bandas. El aprovechamiento de los contraataques será vital para generar peligro.
  3. Liderazgo de los referentes: En un partido de esta magnitud, el peso de los jugadores con experiencia internacional será fundamental para guiar a los jóvenes talentos que buscan un lugar definitivo en el once estelar.
  4. Personalidad con el balón: Más allá de defender, el reto para la sele es no “esconderse”. La capacidad de hilvanar pases y mantener la pelota bajo la presión asfixiante de los ingleses dictará el ritmo del encuentro.

Un repaso al histórico encuentro donde la selección de Costa Rica se enfrentó a Inglaterra para consolidar su liderato en el grupo más difícil de la Copa del Mundo de Brasil 2014. Un partido lleno de tensión y jugadas memorables.

El partido de Costa Rica vs. Inglaterra es mucho más que un juego de exhibición. Es un termómetro de realidad. El 10 de junio, Orlando no solo verá fútbol de alto nivel, sino que será el lugar donde la “Sele” deberá demostrar que está lista para volver a sorprender al mundo, manteniendo vivo ese espíritu de “matagigantes” que la caracteriza cuando los focos están sobre ella

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