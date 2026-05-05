República Dominicana

Nadadora dominicana enfrenta cuatro años de suspensión tras positivo por dopaje

La nadadora dominicana es apartada por cuatro años tras dar positivo por oxandrolona y ligandrol en el Mundial Junior de Natación de 2025, quedando fuera de todas las competencias oficiales mientras busca reducir su castigo a través de su defensa

Guardar
Piscina olímpica vacía de agua azul con líneas de carril, vista desde el borde. Una gorra azul, antiparras negras y un documento con el logo ITA están en el primer plano.
Catalina Espejo Peña recibe una sanción de cuatro años tras dar positivo por oxandrolona y ligandrol en el Mundial Junior de Natación 2025. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un giro inesperado ha marcado el futuro de Catalina Espejo Peña, quien enfrenta una sanción de cuatro años tras confirmarse un positivo por oxandrolona y ligandrol durante el Mundial Junior de Natación de 2025 celebrado en Otopeni, Rumania. La International Testing Agency (ITA) fue la encargada de notificar la infracción, lo que desencadenó la inmediata anulación de los logros deportivos recientes de la nadadora dominicana y la amenaza de quedar fuera de las principales competencias internacionales.

El impacto de esta noticia no solo recae en la pérdida de resultados obtenidos en el campeonato mundial, sino que también compromete el futuro competitivo de Espejo Peña.

PUBLICIDAD

Según el procedimiento de la ITA, la sanción estándar es de cuatro años, pero este periodo podría reducirse si la atleta admite la infracción antes del 21 de mayo de 2026, limitándose a tres años.

En caso de demostrar que no hubo intencionalidad, la inhabilitación podría disminuirse a dos años. La Federación Dominicana de Natación ya ha confirmado su exclusión de la selección que participará en los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026, lo que refuerza su aislamiento de toda actividad oficial mientras se define su situación, según información de Diario Libre.

PUBLICIDAD

La ITA detalló que la nadadora declaró haber consumido oxandrolona para tratar amenorrea, argumentando que la decisión fue tomada tras consultar al doctor Carlos Grullón y siguiendo el consejo de su madre. Espejo Peña alegó desconocer la prohibición de la sustancia en el deporte.

Sin embargo, la International Testing Agency consideró que esta justificación carece de base, ya que la oxandrolona no es reconocida como tratamiento adecuado para la condición médica mencionada y está catalogada como obsoleta.

Un frasco de Oxandrolona, una gorra de natación azul y un documento con el logo de la International Testing Agency sobre una mesa gris.
El medicamento ingerido por Espejo Peña habría sido adquirido directamente a su médico y no en una farmacia autorizada. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El organismo resaltó otra irregularidad: el medicamento fue adquirido directamente al médico y no en una farmacia autorizada, elemento que agrava la falta ante los reglamentos antidopaje.

La defensa de Espejo Peña se centra ahora en demostrar que la infracción no fue cometida de forma intencional. Si logra acreditar la ausencia de dolo y su condición de “Persona Protegida”, podría obtener una reducción considerable en la sanción, que oscilaría entre una simple amonestación y dos años de suspensión.

La situación de Espejo Peña se suma a la preocupación creciente por los casos de dopaje en atletas jóvenes de República Dominicana. El precedente más cercano es el del tenista Maikel Villalona, suspendido por cuatro años cinco meses antes por violar el Programa Anticorrupción del Tenis. Aunque ambos casos comparten la duración de la sanción, el expediente de Villalona presentó evidencias más contundentes, según lo registrado en la documentación consultada.

Este episodio ha reavivado el debate sobre los mecanismos de control y la educación ética de los deportistas adolescentes en el país. De acuerdo con los criterios de la ITA, cualquier reducción en la inhabilitación de Espejo Peña dependerá de su disposición a colaborar y reconocer la responsabilidad en los hechos. Mientras tanto, la atleta queda provisionalmente apartada de toda competencia oficial y enfrenta el estigma que supone un resultado adverso en el inicio de una carrera internacional prometedora en la natación.

Temas Relacionados

Mundial Junior NataciónInternational Testing AgencyDopaje DeportivoRepública Dominicana

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

¿Cómo la organización de las requisas en las cárceles guatemaltecas influye en el hallazgo recurrente de objetos ilegales?

Cada acción de inspección sumamente estructurada revela dinámicas y retos internos. El ritmo y diseño de las intervenciones transforman el panorama de control dentro de estas instalaciones complejas

¿Cómo la organización de las requisas en las cárceles guatemaltecas influye en el hallazgo recurrente de objetos ilegales?

El Tribunal Supremo Electoral de Guatemala pide al Congreso autorización para compras por excepción y 122 millones de quetzales adicionales

Los magistrados del TSE expusieron ante jefes de bloque legislativos dos solicitudes urgentes para garantizar la preparación logística e institucional de cara a las elecciones generales del 2027

El Tribunal Supremo Electoral de Guatemala pide al Congreso autorización para compras por excepción y 122 millones de quetzales adicionales

Gobierno promete saldar deuda con transportistas y sector urbano da tregua a posibles aumentos

El presidente Asfura anunció la disponibilidad de 320 millones de lempiras para el pago del bono compensatorio al transporte urbano, mientras los dirigentes del rubro acordaron suspender medidas de presión

Gobierno promete saldar deuda con transportistas y sector urbano da tregua a posibles aumentos

El Servicio Secreto de Estados Unidos lidera capacitación sobre criptomonedas en El Salvador

Especialistas norteamericanos y delegaciones de todo el continente participan esta semana de análisis y capacitación que explora los retos emergentes en delitos financieros digitales.

El Servicio Secreto de Estados Unidos lidera capacitación sobre criptomonedas en El Salvador

“Pido perdón cada día”: Mario Llenas sale en libertad, marcado por las 34 puñaladas a su primo en República Dominicana

Con el peso de tres décadas sobre los hombros y un discurso marcado por la contrición, Mario José Redondo Llenas cruzó hoy el umbral del Centro de Corrección y Rehabilitación Najayo

“Pido perdón cada día”: Mario Llenas sale en libertad, marcado por las 34 puñaladas a su primo en República Dominicana

TECNO

Nvidia defiende liderazgo de Estados Unidos en IA y dice que China no debería tener sus chips más avanzados

Nvidia defiende liderazgo de Estados Unidos en IA y dice que China no debería tener sus chips más avanzados

De los escenarios a las consolas: BTS impulsa una nueva era entre música y videojuegos

Lo dieron por muerto en 2022: hoy Google controla toda la cadena de la IA

Cómo se verían Los Padrinos Mágicos en el universo de GTA, según la IA

Steven Soderbergh defendió el uso creativo de la inteligencia artificial en su documental sobre John Lennon

ENTRETENIMIENTO

El look de Sarah Paulson en la Met Gala 2026: un billete de dólar como antifaz y la polémica que desató

El look de Sarah Paulson en la Met Gala 2026: un billete de dólar como antifaz y la polémica que desató

¿Quién fue Johnny Pacheco? El ícono de la salsa al que Bad Bunny rindió homenaje en la Met Gala 2026

La película “Michael” supera los USD 430 millones en taquilla global y arrasa en cines

Steven Soderbergh defendió el uso creativo de la inteligencia artificial en su documental sobre John Lennon

Madonna lleva el arte a otro nivel en la Met Gala 2026 con un look inspirado en Leonora Carrington

MUNDO

El gobierno de Tailandia rescindió el acuerdo marítimo con Camboya en medio de la tensión por reclamos territoriales

El gobierno de Tailandia rescindió el acuerdo marítimo con Camboya en medio de la tensión por reclamos territoriales

Emiratos Árabes Unidos está otra vez bajo ataque de misiles y drones de Irán: se oyeron explosiones en diversas regiones del país

Nvidia defiende liderazgo de Estados Unidos en IA y dice que China no debería tener sus chips más avanzados

La policía antiterrorista del Reino Unido investiga un incendio en una antigua sinagoga en el este de Londres

Antisemitismo en Nueva York: pintaron cruces esvásticas en centros judíos y sinagogas