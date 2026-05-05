La iniciativa Mano a Mano beneficia a medio millón de guatemaltecos en dos años

En su segundo aniversario, la iniciativa Mano a Mano logra intervenir en la vida de 500 mil personas mediante programas orientados al desarrollo social y la reducción de la pobreza en Guatemala.
El Gobierno presenta Mano a Mano como un modelo territorial de intervención intersectorial que articula recursos de diversas instituciones estatales, municipalidades y comunidades, focalizado en los municipios con mayores índices de pobreza y desnutrición.
PUBLICIDAD
Entre los impactos destacados se encuentra la sustitución de pisos de tierra por 75 mil pisos de concreto, acción que ha transformado viviendas en 80 municipios, contribuyendo a mejorar la salud y dignidad de los hogares y a disminuir la incidencia de enfermedades respiratorias e intestinales.
Estos avances forman parte del protocolo integral de Mano a Mano, que ya ha abarcado 80 de los 114 municipios priorizados por la estrategia gubernamental. El enfoque incorpora mejoras en infraestructura básica: se han revocado paredes y entregado letrinas y filtros purificadores de agua, con la premisa de que el acceso a servicios esenciales es el primer paso para el desarrollo sostenible y el bienestar social.
PUBLICIDAD
Mediante el fortalecimiento de capacidades comunitarias, Mano a Mano identifica a personas dispuestas a convertirse en agentes de cambio, encargadas de promover y mantener las buenas prácticas impulsadas por la iniciativa. La selección de familias beneficiarias emplea como herramienta el Registro Social de Hogares, un censo destinado a mapear las carencias más urgentes y canalizar la ayuda sin clientelismo ni discrecionalidad estatal, según datos de Gobierno de Guatemala.
Más de 100 comedores sociales y capacitación productiva para el desarrollo sostenible
En materia de alimentación, Mano a Mano ha implementado más de cien comedores sociales distribuidos en 21 departamentos. Cada comida servida cumple con los requisitos nutricionales recomendados, garantizando acceso gratuito a una dieta completa y digna para la población más vulnerable.
PUBLICIDAD
Además de la asistencia directa, se promueve la creación de huertos familiares, una estrategia orientada a la autosuficiencia, especialmente relevante en sectores rurales con dificultad de acceso a mercados.
La protección social incluye programas de apoyo económico que, según la iniciativa, facilitan el acceso a derechos como la vivienda, la educación y la atención sanitaria.
PUBLICIDAD
Mano a Mano también incentiva la activación económica mediante formación productiva dirigida a adultos y jóvenes, como respuesta a la convicción de que la asistencia es solo el punto de partida hacia un desarrollo sostenible y autónomo.
Actualmente, la iniciativa reporta que, en sus dos años de ejecución, 500 mil personas han accedido a algún beneficio de las distintas líneas de intervención. Este volumen de atención evidencia el alcance que Mano a Mano ha logrado en 24 meses, con la meta de extender sus resultados a los 114 municipios señalados como prioritarios por sus necesidades sociales y carencias estructurales.
PUBLICIDAD
Las familias beneficiadas experimentan transformaciones que trascienden la dimensión material: la sustitución de pisos, el acceso a agua segura y la mejora de la dieta inciden, según Gobierno de Guatemala, en una percepción renovada del hogar, la autoestima y las expectativas de futuro.
La transformación territorial como eje de la política social
Los resultados de Mano a Mano señalan una transformación estructural en comunidades marginadas, a partir de la coordinación entre sectores estatales y locales. La estrategia multiplica su alcance al impulsar la corresponsabilidad entre municipios, actores comunitarios y gobiernos como eje del desarrollo equitativo.
PUBLICIDAD
La ejecución se apoya en datos y diagnósticos del Registro Social de Hogares, mecanismo que evita la arbitrariedad y prioriza criterios objetivos para distribuir los recursos.
Según Gobierno de Guatemala, los avances registrados configuran a Mano a Mano como una referencia de intervención focalizada y multisectorial en Guatemala, con efectos perceptibles tanto en la calidad de las viviendas como en la seguridad alimentaria y la cohesión social de las comunidades intervenidas.
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD