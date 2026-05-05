Guatemala

La iniciativa Mano a Mano beneficia a medio millón de guatemaltecos en dos años

El programa coordinado entre el gobierno, municipios y comunidades consolida mejoras en vivienda, salud y alimentación básica, orientadas a combatir la pobreza y promover el desarrollo sostenible en las regiones más vulnerables de Guatemala

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Varias personas, incluyendo hombres, mujeres y niños, sentadas en mesas largas comiendo de platos con comida variada y bebidas en vasos de plástico
Personal del Ministerio de Desarrollo Social. (Ministerio de Desarrollo Social de Guatemala)

En su segundo aniversario, la iniciativa Mano a Mano logra intervenir en la vida de 500 mil personas mediante programas orientados al desarrollo social y la reducción de la pobreza en Guatemala.

El Gobierno presenta Mano a Mano como un modelo territorial de intervención intersectorial que articula recursos de diversas instituciones estatales, municipalidades y comunidades, focalizado en los municipios con mayores índices de pobreza y desnutrición.

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Entre los impactos destacados se encuentra la sustitución de pisos de tierra por 75 mil pisos de concreto, acción que ha transformado viviendas en 80 municipios, contribuyendo a mejorar la salud y dignidad de los hogares y a disminuir la incidencia de enfermedades respiratorias e intestinales.

Estos avances forman parte del protocolo integral de Mano a Mano, que ya ha abarcado 80 de los 114 municipios priorizados por la estrategia gubernamental. El enfoque incorpora mejoras en infraestructura básica: se han revocado paredes y entregado letrinas y filtros purificadores de agua, con la premisa de que el acceso a servicios esenciales es el primer paso para el desarrollo sostenible y el bienestar social.

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Varias personas, incluyendo hombres, mujeres y niños, sentadas en mesas largas comiendo de platos con comida variada y bebidas en vasos de plástico
La iniciativa Mano a Mano celebra dos años transformando la vida de 500 mil personas con acciones para reducir la pobreza en Guatemala. (Ministerio de Desarrollo Social de Guatemala)

Mediante el fortalecimiento de capacidades comunitarias, Mano a Mano identifica a personas dispuestas a convertirse en agentes de cambio, encargadas de promover y mantener las buenas prácticas impulsadas por la iniciativa. La selección de familias beneficiarias emplea como herramienta el Registro Social de Hogares, un censo destinado a mapear las carencias más urgentes y canalizar la ayuda sin clientelismo ni discrecionalidad estatal, según datos de Gobierno de Guatemala.

Más de 100 comedores sociales y capacitación productiva para el desarrollo sostenible

En materia de alimentación, Mano a Mano ha implementado más de cien comedores sociales distribuidos en 21 departamentos. Cada comida servida cumple con los requisitos nutricionales recomendados, garantizando acceso gratuito a una dieta completa y digna para la población más vulnerable.

Además de la asistencia directa, se promueve la creación de huertos familiares, una estrategia orientada a la autosuficiencia, especialmente relevante en sectores rurales con dificultad de acceso a mercados.

La protección social incluye programas de apoyo económico que, según la iniciativa, facilitan el acceso a derechos como la vivienda, la educación y la atención sanitaria.

Mano a Mano también incentiva la activación económica mediante formación productiva dirigida a adultos y jóvenes, como respuesta a la convicción de que la asistencia es solo el punto de partida hacia un desarrollo sostenible y autónomo.

Varias personas, incluyendo hombres, mujeres y niños, sentadas en mesas largas comiendo de platos con comida variada y bebidas en vasos de plástico
La iniciativa Mano a Mano celebra dos años transformando la vida de 500 mil personas con acciones para reducir la pobreza en Guatemala. (Fotografía: Mides Guatemala)

Actualmente, la iniciativa reporta que, en sus dos años de ejecución, 500 mil personas han accedido a algún beneficio de las distintas líneas de intervención. Este volumen de atención evidencia el alcance que Mano a Mano ha logrado en 24 meses, con la meta de extender sus resultados a los 114 municipios señalados como prioritarios por sus necesidades sociales y carencias estructurales.

Las familias beneficiadas experimentan transformaciones que trascienden la dimensión material: la sustitución de pisos, el acceso a agua segura y la mejora de la dieta inciden, según Gobierno de Guatemala, en una percepción renovada del hogar, la autoestima y las expectativas de futuro.

La transformación territorial como eje de la política social

Los resultados de Mano a Mano señalan una transformación estructural en comunidades marginadas, a partir de la coordinación entre sectores estatales y locales. La estrategia multiplica su alcance al impulsar la corresponsabilidad entre municipios, actores comunitarios y gobiernos como eje del desarrollo equitativo.

La ejecución se apoya en datos y diagnósticos del Registro Social de Hogares, mecanismo que evita la arbitrariedad y prioriza criterios objetivos para distribuir los recursos.

Según Gobierno de Guatemala, los avances registrados configuran a Mano a Mano como una referencia de intervención focalizada y multisectorial en Guatemala, con efectos perceptibles tanto en la calidad de las viviendas como en la seguridad alimentaria y la cohesión social de las comunidades intervenidas.

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