Guerrilla Games anuncia una nueva prueba cerrada de ‘Horizon Hunters Gathering’ para este mes

Horizon Hunters Gathering, de Guerrilla Games

Sony Interactive Entertainment y Guerrilla Games han anunciado una nueva prueba cerrada para Horizon Hunters Gathering, su juego de acción cooperativa. Entre el 22 y el 25 de mayo, quienes se registren en el PlayStation Beta Program tendrán la oportunidad de acceder de forma anticipada a las últimas mejoras del título, que estará disponible en PlayStation 5 y PC a través de Steam.

Esta segunda sesión de pruebas introduce nuevas características jugables, historias inéditas y desafíos adaptados al nivel de habilidad de los participantes. El objetivo es perfeccionar la experiencia y obtener retroalimentación directa de los jugadores.

PUBLICIDAD

Principales novedades de la segunda beta cerrada

Entre los elementos más destacados de esta próxima beta se encuentra la incorporación de dos nuevos cazadores: Ensa, una Oseram de carácter singular con pasado mercenario, y Shadow, una agente Carja experta en infiltración, capaz de comandar una máquina Acechadora. Además, los personajes Rem, Sol y Axle regresan con mejoras en su estilo de combate y nuevas opciones para los encuentros en equipo.

El evento invita a los participantes a sumergirse en un episodio jugable que constituye el eje central de la narrativa de Horizon Hunters Gathering. Esta misión llevará a los equipos al Valle de Cenizagua, donde deberán combatir una oleada de máquinas para proteger a los habitantes Oseram de la amenaza mecánica. La experiencia está diseñada para presentar nuevas mecánicas, misterios y personajes, permitiendo a los jugadores explorar diferentes combinaciones de cazadores y estrategias en escenarios inéditos.

PUBLICIDAD

Respecto a los modos de juego, Machine Incursion regresa con mayor dificultad, incorporando los niveles Difícil e Implacable. Las oleadas de máquinas estarán comandadas por jefes como el Atronador y el Demoledor, lo que exigirá a los equipos mejorar su coordinación para superar retos más complejos. Por otro lado, Cauldron Descent ofrece una experiencia más profunda, dividida en varias fases que requerirán colaboración constante, enfrentamientos con máquinas de alto riesgo y acceso a secretos y recompensas al abrir puertas ocultas en el mapa.

Expansión de escenarios, personalización y apoyo al jugador

El territorio jugable se amplía con la adición de Breakers’ Bounty, una región que combina selvas densas, ruinas devastadas y un desierto plagado de maquinaria hostil. Los jugadores también tendrán acceso a territorios conocidos como Devil’s Thirst, así como al espacio social central llamado The Gathering. Esto permitirá experimentar un ecosistema más variado y desafiante.

PUBLICIDAD

En The Gathering, los cazadores podrán personalizar su equipamiento, interactuar con otros jugadores y preparar su campamento antes de aventurarse. Este espacio es fundamental para planificar estrategias, formar equipos y probar combinaciones de armas, consumibles y habilidades, facilitando así la progresión cooperativa y el intercambio de experiencias entre jugadores de distintos niveles.

Otra incorporación relevante es la de módulos de entrenamiento destinados a hacer más accesible la adaptación a los sistemas del juego. Para quienes prefieran practicar en solitario, la prueba integra cazadores controlados por inteligencia artificial, como Rem, Sol o Axle, durante episodios o en Machine Incursion. Estos compañeros no jugables pueden ayudar activamente en combate o completar automáticamente los equipos requeridos para ciertas misiones, garantizando que nadie quede fuera de la experiencia por falta de compañeros en línea.

PUBLICIDAD

Horizon Hunters Gathering, de Guerrilla Games.

Requisitos, proceso de inscripción y objetivos del desarrollo

El acceso a la prueba estará disponible solo para quienes se inscriban en el PlayStation Beta Program, donde se recopilarán los datos para seleccionar a los participantes tanto en PlayStation 5 como en PC mediante Steam. Sony y Guerrilla Games recomiendan iniciar sesión previamente en PlayStation.com para evitar inconvenientes durante el proceso de inscripción. Es necesario contar con acceso a Internet, y todavía no hay fecha confirmada para el lanzamiento definitivo del juego.

Los desarrolladores insisten en que Horizon Hunters Gathering continúa en fase de desarrollo activo. El propósito de estas pruebas iniciales es optimizar los sistemas principales e incorporar la retroalimentación obtenida durante la primera fase de testeo. Se busca incluir a un grupo reducido pero diverso de jugadores para maximizar la calidad del análisis y responder a las inquietudes de la comunidad en tiempo real. Los cambios derivados de este contacto directo con los usuarios ya se reflejan en mejoras de personajes, misiones, balance de dificultad y acceso a nuevos contenidos.

PUBLICIDAD

El alcance de estas pruebas abarca a toda la comunidad de jugadores. Quienes tengan menos experiencia dispondrán de herramientas y módulos de entrenamiento para integrarse sin dificultad, mientras que aquellos con menos tiempo disponible encontrarán en las opciones de juego individual y en la flexibilidad de los modos una manera de incorporarse progresivamente al universo multijugador de Horizon Hunters Gathering. Por otro lado, la creciente dificultad y la variedad de escenarios están diseñadas para mantener interesados a los jugadores más experimentados y motivar a los equipos a perfeccionar continuamente sus estrategias frente a los diversos desafíos.